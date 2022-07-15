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    Політика

    Хто більше допомагає Україні: Париж чи Лондон? Французький дипломат звернув увагу на одну деталь

    Франція прихистила 100 тисяч українських біженців - Хто більше допомагає Україні: Париж чи Лондон? Французький дипломат звернув увагу на одну деталь
    Франція прихистила 100 тисяч українських біженців
    фото з відкритих джерел

    «Було б дуже добре, якби ви запитали у британців, скільки українців вони прийняли на свою територію?»

    Франція прийняла у себе до ста тисяч українських біженців, їм нададуть допомогу, діти підуть до місцевих шкіл. Велика Британія не взялася піклуватися про таку велику кількість людей, що втекли від війни. Однак за рейтингами військової допомоги Україні Велика Британія перебуває на другому місці, тоді як Франція – лише на 13-му. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

    «Ми надаємо допомогу у різноманітних сферах. Наприклад, країни англосаксонської групи ніколи не наголошують на допомозі біженцям, а 95% усіх біженців з України залишаються саме у країнах ЄС. Хочу наголосити, що країни ЄС – це той простір, куди українським біженцям не потрібна віза. У той час, як для в’їзду до Великої Британії, Канади чи США вона необхідна. Було б дуже добре, якби ви запитали у британців, скільки українців вони прийняли на свою територію і чим їх там забезпечено?», – наголосив дипломат.

    Крім того, Етьєн де Понсен зауважив, хоча це не відображено у цифрах, але у політичному плані посольство Франції в Україні жодного дня не залишало територію України. По-перше, щоб висловити свою солідарність з українським народом, а по-друге, щоб бути у безпосередній близькості з українською владою та оперативно реагувати на ті запити і потреби, які мали місце.

    Також дипломат пояснив, який вклад Франції у загальну допомогу від ЄС.

    «Ми є членами ЄС і наше фінансування йде, у тому числі, через механізми Євросоюзу. Якщо, умовно кажучи, Європа виділяє сто одиниць чогось, то 16 одиниць у складі цілого належить Франції. Це стала частка Франці в фінансуванні основних європейських проектів. Європейський Союз анонсував надання допомоги у розмірі 1,5 млрд євро, і частка Франції тут становить 16%», – сказав Етьєн де Понсен.

    Раніше посол пояснив, чи готова Франція визнати злочини росіян в Україні геноцидом. За словами Етьєна де Понсена, питання щодо визнання на рівні французького парламенту геноциду Росії проти українців під час повномасштабної війни може стати актуальним лише після юридичної оцінки цих злочинів.

    Читайте також інтерв'ю: Посол Франції Етьєн де Понсен: Продовжувати розмову з російською владою немає сенсу


    Теги: ЄС росія окупанти США діти війна Європа Франція Париж посол посольство Велика Британія фінансування Україна окупація час #stoprussia
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    Хто більше допомагає Україні: Париж чи Лондон? Французький дипломат звернув увагу на одну деталь