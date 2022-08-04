Німеччина змінила правила для українських біженців: що зміниться з 1 вересня

Перебування в Німеччині до кінця літа можливе без оформлення

Влада Німеччини опублікувала зміни до правил перебування українських біженців на території країни.

До 31 серпня українці, які перебували в Німеччині від початку війни в Україні, мають право на в'їзд до країни, попри те, чи закінчились в них дні звичного безвізу по ЄС, чи мали депортацію. Перебування в Німеччині до кінця літа можливе без оформлення.

Що змінилося?

З 1 вересня Німеччина починає рахувати дні дії безвізу з дня в'їзду в країну (не ЄС, саме в Німеччину – ред.).

Нагадування: перебування в Німеччині дозволено без оформлення, тобто на період дії безвізу, лише на 90 днів в межах 180 днів (три місяці на півроку). Рахують всі дні, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Якщо до 31 серпня ви вже використали 90 днів німецького безвізу, потрібно до 1 вересня або подати заяву на тимчасовий захист, або виїхати з Німеччини на 3 місяці. У будь-якому разі українці зобов’язані подати заявку на реєстрацію за 24 параграфом до спливу 90 днів, якщо ця дата лежить в межах 01.09-01.12.

Чи залишається можливість оформлення тимчасового захисту після 31 серпня?

Так, реєстрація в Німеччині можлива на весь час війни. Тому по закінченню 90 днів доведеться перечекати 90 днів в інших країнах перед тим, як ви зможете на нього податись.

Також в оновлених правилах зазначають, що перехідний регламент про перебування Українців у Німеччині буде продовжено до 28 лютого 2023 року. Влада країни зазначає, що це полегшить перебування українців в Німеччині, які прибудуть в країну до 30 листопада 2022 року.