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Борислав Береза Народний депутат 8 скликання

Чи є у нас план з повернення біженців?

Вчора, 18:29 glavcom.ua
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фото: glavcom.ua

Мільйони українців покинули країну після 24 лютого

Колись я скинув 52 кілограми. Так, я був молодий і дурний. Багато їв і мало рухався. Моя вага досягла 147 кілограм. Але я поставив собі за мету і доклав максимум зусиль. У результаті я схуд. За півтора роки.

Так, мені вдалося саме тому, що я хотів схуднути і доклав до цього максимум зусиль. Одного бажання мало. Потрібно було зрозуміти та проаналізувати причини надмірної ваги. Я так і зробив, а після цього проконсультувався з профільними експертами, прочитав величезну кількість профільної літератури і потім обмежив обсяг їжі, приділив особливу увагу калорійності, змінив меню, почав багато ходити, посилено зайнявся велосипедом і боксом, а також регулярно відвідував зал. Чотири рази на тиждень. І отримав бажаний результат. Щоправда, не через тиждень і не по клацанню пальців, як багато хто хотів би, але поставлена ​​мета була досягнута в бажані терміни. Так, за півтора роки, але я досяг результату.

Тому, коли я чую сьогодні про бажання чиновників та політиків повернути біженців і змінити на краще Україну, але не бачу їхніх кроків та дій для досягнення результату, то розумію чому у нас така ситуація. Тому що без будь-яких дій неможливо досягти мети. Немає плану щодо повернення біженців та забезпечення ним базових умов. Немає системної комунікації та немає стратегії взаємодії. Хоча про який план можна говорити, якщо Мінсоцполітики не має жодної статистичної інформації. Може, це профільне міністерство точно знає скільки в Україні тимчасово переміщених осіб? Чи знає скільки біженців за межами України? Може знає, де вони знаходяться по областях та країнах? Такої інформації Міністерство соціальної політики не має. Вони мають дані ООН та Червоного хреста, які лише приблизні і не відображають реальних цифр. Немає ні своїх досліджень, ні реальних даних, ні плану дій. Є лише гучні слова про турботу. Але ми пам'ятаємо, що гучні слова лише трясуть повітря, а історію змінюють гучні справи. У Мінсоцполітиці вирішили зупинитись на словах. І не лише там. Це властиво всьому Кабміну.

Знаєте, якщо сидіти на дивані, голосно озвучувати своє бажання схуднути, але нічого не робити для цього, а продовжувати їсти булки та тістечка, то схуднути не вдається. З якісною зміною України та з поверненням біженців так само. Треба не лише розповідати про свої потенційні бажання, а й хоч щось робити, а ще прикладати масу зусиль для досягнення бажаного. Пам'ятати, що для реформатора та професіонала немає такого слова «неможливо». 

Але факти говорять про те, що поки що у владі немає тих, хто знає, розуміє і готовий робити, а не говорити.

«Коли фахівець каже: це неможливо, знайдіть іншого фахівця» (С)Давід Бен-Гуріон

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Теги: уряд влада біженці війна українці

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Борислав Береза

Чи є у нас план з повернення біженців?
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