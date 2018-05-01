Фукуяма розповів, як Україні подолати корупцію

За словами Фукуями, «корупція - це дуже поширений в Україні феномен»

Відомий американський філософ і політолог Френсіс Фукуяма заявив, що для подолання корупції в Україні необхідно наділити НАБУ додатковими повноваженнями, а також посилити судову гілку влади. Таку думку професор Стенфордського університету США висловив у кулуарах зустрічі Діалоги про майбутнє в Києві, повідомляє 24 канал. «Здебільшого



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Фото: Новое время Американський філософ і політолог Френсіс Фукуяма у Києві

За словами Фукуями, «корупція - це дуже поширений в Україні феномен»

Відомий американський філософ і політолог Френсіс Фукуяма заявив, що для подолання корупції в Україні необхідно наділити НАБУ додатковими повноваженнями, а також посилити судову гілку влади.

Таку думку професор Стенфордського університету США висловив у кулуарах зустрічі Діалоги про майбутнє в Києві, повідомляє 24 канал.

«Здебільшого корупція має політичне забарвлення... Корупція - це дуже поширений в Україні феномен, дуже багато корумпованих людей є саме в політиці», - зазначив Фукуяма.

На його думку, корупціонери використовують своє становище для власного збагачення.

«НАБУ має отримати ширші повноваження... Для того, щоб проводити, по-перше, слідчу діяльність, а потім притягати винних до відповідальності. Звичайно, потрібно посилити судову гілку влади, оскільки нині вона не така незалежна. Це є критично важливими елементами для забезпечення верховенства права», - переконаний політолог.

Фукуяма зазначив, що жодного зростання рівня життя населення не можна досягти без економічного зростання країни і закликав не обмежувати свободу слова в Україні.

«Я думаю, що факт наявності війни в Україні не повинен створювати передумов для обмеження або свободи слова, демократичного дискурсу, або свободи самовираження», - зазначив він.