Фукуяма розповів, як Україні подолати корупцію
- Сьогодні, 07:24
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За словами Фукуями, «корупція - це дуже поширений в Україні феномен»
Відомий американський філософ і політолог Френсіс Фукуяма заявив, що для подолання корупції в Україні необхідно наділити НАБУ додатковими повноваженнями, а також посилити судову гілку влади.
Таку думку професор Стенфордського університету США висловив у кулуарах зустрічі Діалоги про майбутнє в Києві, повідомляє 24 канал.
«Здебільшого корупція має політичне забарвлення... Корупція - це дуже поширений в Україні феномен, дуже багато корумпованих людей є саме в політиці», - зазначив Фукуяма.
На його думку, корупціонери використовують своє становище для власного збагачення.
«НАБУ має отримати ширші повноваження... Для того, щоб проводити, по-перше, слідчу діяльність, а потім притягати винних до відповідальності. Звичайно, потрібно посилити судову гілку влади, оскільки нині вона не така незалежна. Це є критично важливими елементами для забезпечення верховенства права», - переконаний політолог.
Фукуяма зазначив, що жодного зростання рівня життя населення не можна досягти без економічного зростання країни і закликав не обмежувати свободу слова в Україні.
«Я думаю, що факт наявності війни в Україні не повинен створювати передумов для обмеження або свободи слова, демократичного дискурсу, або свободи самовираження», - зазначив він.
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