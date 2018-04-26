Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник відзвітував

16 квітня минуло три роки з моменту підписання Указу президента про створення Національного антикорупційного бюро. Фактично ж новий правоохоронний орган почав працювати 4 грудня 2015 року – саме тоді Бюро розпочало перше розслідування. У штаті НАБУ передбачено 700 працівників. Сьогодні вакантними залишаються 50 посад, переважно це

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник відзвітував

16 квітня минуло три роки з моменту підписання Указу президента про створення Національного антикорупційного бюро. Фактично ж новий правоохоронний орган почав працювати 4 грудня 2015 року – саме тоді Бюро розпочало перше розслідування.

У штаті НАБУ передбачено 700 працівників. Сьогодні вакантними залишаються 50 посад, переважно це вакансії слідчих.

Найбільшим досягненням директор НАБУ Артем Ситник вважає саму появу можливості розслідувати справи проти високопосадовців, народних депутатів, суддів, керівників великих державних підприємств. Власне, саме для цього і створювалось Бюро. «Я думаю, усі погодяться, ще 4-5 років тому було б неможливим провести розслідування проти чинних посадових осіб Рахункової палати, Державної аудиторської служби, Державної фіскальної служби, посадовців з низки міністерств і відомств», - переконує він.

Ситник констатував, що справи в судах не рухаються, а противники антикорупційної реформи в один голос заявляють, що це – повний провал. «НАБУ не вповноважене виносити вироки у справах. За доказову базу, яка збирається по усіх справах, я ручаюсь, і презентації, які ми робили, вони, на мою думку, виглядають досить переконливо», - виправдовувався директор Бюро.

Громадський захисник НАБУ, нардеп Мустафа Найем теж скористався календарною нагодою і похвалив Бюро. Зробив він це у себе на сторінці у Facebook і теж не знайшов інших аргументів, як окрім того, що новий орган як може руйнує «дах» касти недоторканних. Але оскільки загалом система залишається старою, то й результатів поки саме НАБУ не здатне забезпечити.

Розгляд справ у судах та вироки

Лише двоє фігурантів корупційних справ, які розслідували детективи НАБУ, перебувають за ґратами. «Двоє зараз», - так відповів Ситник на запитання, скільки корупціонерів вдалось запроторити у в’язницю. Директор НАБУ зазначив: щодо 19 осіб є вироки суду, однак вони ще не пройшли апеляцію. Причиною недоведення корупційних справ до фіналу він назвав відсутність Антикорупційного суду.

Суди практично не розглядають справ НАБУ-САП, а якщо вже беруться, то розгляд триває вічність: засідання постійно переносяться, процес затягується. «На думку прокурорів САП, найшвидше розглядається справа екс-голови Фіскальної служби (мова про Романа Насірова, - «Главком»). Вона потрапила в суд у жовтні 2017 року. Зараз травень. Ми читаємо обвинувальний акт, засідання проводяться раз на місяць, але вони хоча б проводяться. На жаль, це тенденція. Необхідно створювати окрему судову інституцію, яка буде розглядати ці справи», - сипав аргументами Ситник.

«Приміром, одна з найперших наших справ – щодо судді з Харкова. Дрібний хабар. Два роки не починається розгляд справи по суті. Це проста справа, з якою не можна порівняти ту ж справу голови Фіскальної служби», – додав він.

Конфлікт з Холодницьким

Після того, як очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький (саме САП здійснює процесуальне керівництво у справах НАБУ. Потрапити до суду з НАБУ справа може тільки через САП за підписом Холодницького) виявив у себе в кабінеті «жучки», які встановило НАБУ, конфлікт, який завжди був між відомствами, перейшов на новий виток. Під час свого звіту у парламенті щодо ситуації з розслідуванням дій Холодницького очільник НАБУ спробував заговорити про те, що «нічого страшного не відбулося», однак народні депутати попросили його не лукавити, бо ж встановлення «прослушки» жодним чином не свідчить про довіру і співпрацю. Та й Ситник відверто лукавив, бо в інтерв’ю, яке він дав напередодні того, як стало відомо про розслідування проти Холодницького, директор НАБУ сказав: «Ми для себе вирішили, що більше з цією людиною працювати не будемо. Тому що зібрані докази професійних зрад – це вже не тільки наші спостереження, підозри, умовиводи. Це сухий фактаж, отриманий за допомогою технічних засобів, який підтверджує те, що нам було зрозуміло і так». За словами Ситника, у нього з Холодницьким різні цінності.

«Співпраця НАБУ і САП триває, тут немає прив’язки до якоїсь конкретної особи. Сподіваюся, що рішення прокурорів і Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів буде законним і не буде впливати на подальшу співпрацю прокурорів і детективів», - ухилився Ситник від прямої відповіді журналістів на запитання про те, чи буде він все-таки співпрацювати з Холодницьким, а також запевнив, що через ситуацію з Холодницьким розслідування не будуть заблоковані.

За словами Ситника, у нього з Холодницьким різні цінності.

Справа Розенблата

Чи є дії НАБУ законними та переконливими? На думку суду – не завжди. Як відомо, нещодавно Печерський районний суд Києва визнав нардепа Борислава Розенблата потерпілим від дій НАБУ у справі про затримання депутата детективами НАБУ в «Жулянах», коли він намагався вилетіти до Німеччини.

нещодавно Печерський районний суд Києва визнав нардепа Борислава Розенблата потерпілим від дій НАБУ

Втім Ситник переконаний, що у кінцевому рахунку правда у цій «бурштиновій справі» - за НАБУ. Принаймні, повинна бути. «Саме у цій справі, по-моєму, дуже наочно все показано у відео, яке ми показали (йдеться про відео, яке слідство продемонструваво під час засідання Регламентного комітету Верховної Ради, на якому ухвалювалося рішення щодо рекомендації про позбавлення Розенблата недоторканності, - «Главком»). Єдине – наскільки мені відомо, група депутатів звернулася ще й до Конституційного суду щодо цієї справи. Можливо, він щось скаже, але… На мою думку, робота офіцера під прикриттям була достатньо переконливою і законність цієї роботи підтверджена рішенням суддів. Далі – слово за судом», - сказав він.

Справа затриманого працівника СБУ

Вчорашнє затримання працівника СБУ може стати приводом похвалити відомство Ситника, принаймні, за наполегливість. Річ у тім, що ця справа є продовженням тієї операції у «справі Пімахової», яка була зірвана працівниками департаменту «К» СБУ в грудні 2017 року.

«Справа Пімахової» - розслідування НАБУ щодо діяльності першого заступника голови Державної міграційної служби Діни Пімахової та осіб, які нібито діяли у змові з нею. Її підозрюють в участі у протизаконній схемі легалізації в Україні громадян В‘єтнаму та Ірану.

За словами директора НАБУ, «сбушник» вимагав хабарі від громадян, які на підставі підробних довідок отримали документи, що дають право проживання на території України. «Цей співробітник СБУ замість того, щоб виявляти нелегальних мігрантів, які несуть потенційні терористичну й інші загрози, замість того, щоб притягнути до можливої відповідальності працівників міграційної служби, які причетні до виготовлення фейкових довідок, брав по три тисячі доларів з кожної особи, яка фактично нелегально проживає на території України», - повідомив Ситник.

Він зазначив, що затримання співробітника СБУ відбулось під час отримання хабара. Також Ситник додав, що під час затримання були виявлені бокали з-під шампанського, патрони і речовину, схожу на наркотичну. Директор НАБУ додав, що департамент «К» умисно зірвав «справу Пімахової», бо не в його інтересах сприяти припиненню незаконної міграції.

«Щодо пана Онищенка (справа «Укргазвидобування», - «Главком») є рішення іспанського суду про екстрадицію, але воно не вступило в силу, бо є ще апеляція», - зазначив Ситник.

Щодо компроментуючих аудіозаписів Онищенка, то Ситник наразі не бачить жодних конкретних фактів порушення закону у скандальних аудіозаписах нардепа-втікача, на яких він нібито спілкується з президентом Петром Порошенком.

Раніше депутат-утікач Олександр Онищенко оприлюднив частину запису розмови нібито за участю президента Петра Порошенка. Начебто глава держави обговорює з Онищенком домовленості з екс-міністром екології Миколою Злочевським щодо закриття кримінальних справ проти нього і бізнесові питання. Діалог російською мовою. В Адміністрації президента назвали записи розмови «фейком» . Місяць тому депутат заявив, що має принаймні один запис розмови, де президент погрожує йому кримінальними справами, «якщо дехто не буде голосувати за його законодавство».

«Ми очікуємо, що пан Онищенко конкретніше розкаже хоча б по одному якомусь кейсу: що «я дав депутату такому-то стільки-то за такий-то закон», щоб це можна було б перевірити», - сказав очільник Бюро.

За словами Ситника, зараз детективи НАБУ переписуються з Онищенком і намагаються отримати цю інформацію, проте наразі безрезультатно. Ситник розповів, що Онищенко вже давно робить подібні «гучні заяви», і навіть справу за ними відкрито і розслідується досі, але ані конкретики, ані плівок із записами розмов депутат не надає.

Директор НАБУ вважає, що тактика Онищенка – зробити гучні заяви і нічим їх не підтвердити. «Коли доходить до конкретики - починається гра. Не знаю, чи розуміє він, але ж він там теж фігурує. І не факт, якщо приїде Онищенко, що плівки чи пристрій, яким вівся запис, приїдуть разом із ним», - резюмував Ситник.

Артем Ситник вважає, що тактика Онищенка – зробити гучні заяви і нічим їх не підтвердити

Проти мера Одеси Труханова НАБУ завело аж три справи: щодо Одеського аеропорту, невказаної у декларації лондонської нерухомості та оборудок із заводом «Краян». За словами Ситника, жодна з цих справ не розвалюється, як писали ЗМІ.

«Найближчою до направлення в суд є справа заводу «Краян». Зараз прокурор антикорупційної прокуратури дав детективам ще декілька доручень, для їхнього виконання потрібно декілька днів. Я думаю, що якщо нічого не зміниться, то в травні ця справа буде, чи буде відкрито матеріали стороні захисту», - сказав Ситник.

Проти мера Одеси Труханова НАБУ завело аж три справи

Що стосується відчуження одеського аеропорту з комунальної власності, то керівник НАБУ акцентував, що ця ситуація давніша, на той час Труханов не був міським головою, тому перевіряється велика кількість людей щодо причетності до оборудки. «Детективи вже починають готувати повідомлення про підозру», - сказав Ситник, щоправда не уточнив, кому саме буде оголошено про підозру у цій справі.

Окрім того, керівник НАБУ зазначив, що не тільки проводиться розслідування щодо відчудження аеропорту, а й вивчається питання про його подальшу долю. «Ця справа має дві складові: кримінальну, там де оцінюються дії посадових осіб і фактичну, де зараз ми розглядаємо матеріали для подачі позову щодо повернення цього аеропорту», - додав Ситник.

Що стосується лондонської нерухомості, яка начебто належить меру Одеси Труханову, яку він не задекларував, то Ситник сподівається на допомогу іноземних колег НАБУ.

Фігурант сам Ситник

Ситнику неодноразово закидали отримання хабара у вигляді квартири – наразі службове розслідування щодо цього проводить Генпрокуратура. «Розслідування триває понад два роки. Знаючи про «тепле» ставлення Генпрокуратури до мене, якби там були порушення, напевно, підозру уже б отримав», - вважає Ситник.

У 2016 році народний депутат Сергій Каплін звинуватив Ситника у володінні незадекларованою нерухомістю у Кропивницькому. Пізніше у НАБУ повідомили, що у Ситника немає квартири в Кропивницькому.

Водночас директор НАБУ підкреслив, що сам факт наявності цієї справи не зробить з нього маріонетку в руках можновладців. «Ми як чіпали владу, так і будемо чіпати за самі чутливі місця!», - пообіцяв він.

Наталія Сокирчук, «Главком»

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