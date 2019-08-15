У Нафтогазі розповіли про другий арбітраж проти Газпрому



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нафтогаз досі не отримав жодної копійки за виграним арбітражем у Газпрому

Другий арбітражний розгляд між Нафтогазом і Газпромом у Стокгольмі призначено на весну 2021 року, рішення можуть бути винесені до 2022 року. Про це заявив виконавчий директор НАК Юрій Вітренко в інтерв'ю Економічній правді.

Вітренко уточнив, що діапазон суми компенсації, яку Нафтогаз вимагає в новому арбітражі проти Газпрому, - 11-14 млрд доларів. Підставою для цієї компенсації є контракт на транзит до кінця 2019 року, в рамках якого у компанії є право вимагати перегляду тарифу на транзит.

«Ми можемо вимагати цього перегляду до закінчення терміну контракту. Ми це зробили навесні 2018 року. Відповідно, з весни 2018 року до закінчення дії контракту ми маємо право на перегляд на більш високий тариф», - сказав він.

За словами Вітренка, в контракті є посилання на європейські правила формування тарифу, а ці правила передбачають відображення витрат, у тому числі так звану прискорену амортизацію і знецінення української ГТС.

«Чому амортизація прискорена? Тому що ми будемо використовувати умовну транзитну частину української ГТС не 15 років, скільки їй залишилося технічно служити за нормативами, а тільки до кінця 2019 року, тому що потім не буде транзиту», - додав Вітренко.

Як повідомлялося, за даними Вітренка, сума арештованих активів Газпрому за позовами Нафтогазу перевищує 3 мільярди доларів.

В цілому Нафтогаз оцінює позитивний ефект від змін у відносинах з Газпромом у 56,7 мільярда доларів.