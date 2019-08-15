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    Економіка та фінанси

    У Нафтогазі розповіли про другий арбітраж проти Газпрому

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    У Нафтогазі розповіли про другий арбітраж проти Газпрому

    Нафтогаз досі не отримав жодної копійки за виграним арбітражем у Газпрому

    Другий арбітражний розгляд між Нафтогазом і Газпромом у Стокгольмі призначено на весну 2021 року, рішення можуть бути винесені до 2022 року. Про це заявив виконавчий директор НАК Юрій Вітренко в інтерв'ю Економічній правді.

    Вітренко уточнив, що діапазон суми компенсації, яку Нафтогаз вимагає в новому арбітражі проти Газпрому, - 11-14 млрд доларів. Підставою для цієї компенсації є контракт на транзит до кінця 2019 року, в рамках якого у компанії є право вимагати перегляду тарифу на транзит.

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    «Ми можемо вимагати цього перегляду до закінчення терміну контракту. Ми це зробили навесні 2018 року. Відповідно, з весни 2018 року до закінчення дії контракту ми маємо право на перегляд на більш високий тариф», - сказав він.

    За словами Вітренка, в контракті є посилання на європейські правила формування тарифу, а ці правила передбачають відображення витрат, у тому числі так звану прискорену амортизацію і знецінення української ГТС.

    «Чому амортизація прискорена? Тому що ми будемо використовувати умовну транзитну частину української ГТС не 15 років, скільки їй залишилося технічно служити за нормативами, а тільки до кінця 2019 року, тому що потім не буде транзиту», - додав Вітренко.

    Як повідомлялося, за даними Вітренка, сума арештованих активів Газпрому за позовами Нафтогазу перевищує 3 мільярди доларів.

     

    В цілому Нафтогаз оцінює позитивний ефект від змін у відносинах з Газпромом у 56,7 мільярда доларів.

     

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