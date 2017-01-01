Генасамблея затвердила дворічний бюджет ООН в розмірі $5,39 млрд

Резолюція була прийнята консенсусом на останньому пленарному засіданні року

Генеральна Асамблея ООН у неділю затвердила бюджет всесвітньої організації на 2018-2019 роки у розмірі $5,39 млрд - на $166 млн менше, ніж в попередній дворічний період. Відповідна резолюція була прийнята консенсусом на останньому пленарному засіданні року, що проходив в переддень Різдва. Проект бюджету був підготовлений 5-м комітетом



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Генеральна асамблея ООН

Резолюція була прийнята консенсусом на останньому пленарному засіданні року

Генеральна Асамблея ООН у неділю затвердила бюджет всесвітньої організації на 2018-2019 роки у розмірі $5,39 млрд - на $166 млн менше, ніж в попередній дворічний період.

Відповідна резолюція була прийнята консенсусом на останньому пленарному засіданні року, що проходив в переддень Різдва.

Проект бюджету був підготовлений 5-м комітетом Генасамблеї, яка продовжувала переговори до пізнього вечора суботи. Найбільш затятим прихильником скорочення бюджету були Сполучені Штати, які вимагали урізати витрати ООН на $250 млн. Американська сторона, за інформацією агентства France-Presse, пропонувала скоротити місії ООН у Палестині, Лівії та Афганістані, заощадити на деяких програмах розвитку всесвітньої організації і наймання нових співробітників, а також зарплатах персоналу. Представники ООН у відповідь на пропозицію США висловили готовність урізати фінансування на меншу суму, яка і передбачена новим дворічним бюджетом.

До затвердженого в неділю бюджету не входять витрати на операції з підтримання миру. На поточний фінансовий рік - до 30 червня 2018 року - на ці цілі виділено $7,3 млрд доларів - на $570 млн менше, ніж роком раніше. Крім того, окремо від бюджету - за рахунок добровільних внесків - щорічно формується план надання гуманітарної допомоги. У 2018 році на задоволення потреб 91 млн осіб, що опинилися в біді, ООН попросила країни і приватних донорів виділити $22,5 млрд.

Узгодження регулярного бюджету дозволило Генеральній Асамблеї у неділю прийняти ряд інших рішень, які передбачають фінансове навантаження на секретаріат ООН.

Серед них - резолюції щодо проведення переговорів за договором про охорону морського біорізноманіття та конференції для прийняття глобального договору про безпечну, впорядковану і легальну міграцію. Подякувавши країнам за виконану роботу, голова 72-сесії Генасамблеї Мирослав Лайчак закликав делегації бути готовими до продовження дискусій у наступаючому році.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив скоротити фінансову допомогу країнам, які голосують проти Сполучених Штатів щодо резолюції ООН, що засуджує рішення Вашингтона визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Джерело: ТАСС