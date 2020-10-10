Приватні лабораторії не тестуватимуть безкоштовно людей з вулиці, – Степанов



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Приватні лабораторії здійснюватимуть лише аналіз переданих їм зразків на своєму лабораторному обладнанні

В Україні за минулу добу, 8 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5728 осіб

Згідно з постановою Кабміну про залучення приватних лабораторій до безкоштовного проведення ПЛР тестувань на Covid-19, приватні лабораторії здійснюватимуть лише аналіз переданих їм зразків на своєму лабораторному обладнанні.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в суботу.

«Ми будемо контрактувати через наші лабораторні центри можливості приватних лабораторій щодо проведення тестувань. Тобто наша мобільна бригада або лікарня, яка здійснює забір в людини, буде передавати в приватні лабораторії, які будуть проводити саме тестування на відповідному лабораторному обладнанні», – розповів міністр.

«Це не означає, що зараз приватні лабораторії почнуть робити для людей з вулиці ці тести. Ми просто не в змозі будемо це проконтролювали. Зрозуміло, що ми приватним лабораторіям будемо сплачувати кошти. Тому ми будемо залучати приватні лабораторії, контрактувати їх і відвозити їм зразки для того, щоб вони проводили тестування», – заявив Степанов.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5728 осіб. Це на 76 випадків менше, ніж днем раніше (5804).

Одужали за минулу добу – 1920 людей, померли 108 осіб, (у попередній день 89).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 256266 людей, одужали 112570 осіб, летальних випадків – 4887.

Як повідомлялося, уряд виділив гроші для лабораторій на безкоштовні Covid-тести.