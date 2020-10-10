У Києві за добу 532 нових хворих на Covid-19



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За минулу добу у столиці одужали 216 людей

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі

У столиці за минулу добу виявили 523 хворих на коронавірус. 6 людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Кількість хворих на коронавірус у Києві не зменшується. За минулу добу вірус виявили в 532 людей. 6 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 469 киян. На сьогодні в столиці вже 26 995 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», – повідомив Кличко.

Захворіли: 279 жінок віком від 18 до 90 років, 214 чоловіків віком від 18 до 80 рокiв, 25 дівчаток від 1 до 17 років та 14 хлопчиків від 1 до 17 років.

Захворів, зокрема, 21 медик.

Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 82 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 216 людей. Усього коронавірус подолали 9 627 мешканців Києва.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 117, в Дарницькому – 89. Та в Дніпровському районі – 67 випадків, – зазначив мер. – Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки! Бережіть себе!», – наголосив Віталій Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 256266

Хворіють 138809

Одужали 112570

Померли 4887

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5728 осіб. Це на 76 випадків менше, ніж днем раніше (5804).

Одужали за минулу добу – 1920 людей, померли 108 осіб, (у попередній день 89).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 256266 людей, одужали 112570 осіб, летальних випадків – 4887.