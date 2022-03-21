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    Генконсул Греції про пекло в Маріуполі: я сподіваюся, що цього ніхто ніколи більше не побачить

    Генконсул Греції Маноліс Андрулакіс до останнього перебував у Маріуполі - Генконсул Греції про пекло в Маріуполі: я сподіваюся, що цього ніхто ніколи більше не побачить
    Генконсул Греції Маноліс Андрулакіс до останнього перебував у Маріуполі

    Грецький дипломат до останнього перебував в окупованому місті та інформаційної безпеки

    Генконсул Греції Маноліс Андрулакіс до останнього перебував у Маріуполі і допомагав грекам евакуюватись. Він допоміг десяткам громадян Греції та етнічним грекам евакуюватися. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій.

    Сам Андрулакіс виїхав з Маріуполя у 15 березня. І тільки сьогодні дістався дому. «Те, що я бачив, я сподіваюся, що ніхто ніколи більше не побачить», – сказав Андрулакіс, коли прибув до Афін і возз’єднався зі своєю родиною.

    «Маріуполь увійде до списку міст, які були повністю зруйновані війною: Герніка, Ковентрі, Алеппо, Грозний, Ленінград», – сказав консул.

    МЗС Греції повідомляє, що Андрулакіс був останнім дипломатом ЄС, який залишив Маріуполь, що понад три тижні заблокований окупаційними військами.

    Нагадаємо, з Маріуполя кожен день Україна намагається добитися утворення евакуаційного коридору для мирних мешканців. Але Росія здебільшого блокує виїзд з міста. Проте час від часу евакуаційні коридори таки вдаються. Ті, хто зміг вирватися з Маріуполя розповідають про голод і відсутність води у місті.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Генконсул Греції про пекло в Маріуполі: я сподіваюся, що цього ніхто ніколи більше не побачить