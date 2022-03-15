Із Маріуполя вдалося вирватися майже 20 тис. людям

Колону автобусів, які мали евакуювати мешканців міста, рашисти блокують

Окупанти дозволили людям виїхати з охопленого вогнем Маріуполя гуманітарним коридором. Щоправда, мовиться лише про приватний транспорт. Адже українську колону вони досі блокують.

Як розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram, станом на 20:40 15 березня з Маріуполя гуманітарним коридором на приватних авто виїхали майже 20 тис. людей. І багато машин вже прибули до Запоріжжя.

За словами Тимошенка, цих 20 тис. людей виїхали на 4 тис. машин. 570 з них вже прибули до Запоріжжя. Інші залишаться на ніч в населених пунктах Запорізької та Донецької областей. Усім евакуйованим надають необхідну допомогу.

Додамо, що люди прямують за маршрутом Маріуполь–Мангуш–Бердянськ–Токмак–Василівка–Запоріжжя.

Заступник керівника Офісу президента додав: загалом гуманітарними коридорами 15 березня вдалось евакуювати з заблокованих міст щонайменше 29 тис. людей.

Нагадаємо, сьогодні із Маріуполя відкривався гуманітарний коридор для приватного транспорту.

Як стало відомо, рашисти у Маріуполі взяли у заручники лікарів та пацієнтів.

Станом на попередню добу кількість загиблих у Маріуполі перевищила 2,3 тис. осіб.

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