Окупанти запропонували владі Маріуполя перейти на бік Росії. Українці дали відповідь

Війська агресора пробують перетягнути на свій бік владу Маріуполя

Російські окупанти запропонували владі Маріуполя зрадити Україні і перейти на бік Росії. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він повідомив, що окупанти «дали часу до ранку», аби сформулювати відповідь. Натомість відповідь з українського боку не забарилася. «Чого чекати так довго, якщо відповідь готова заздалегідь. Х#й вам, а не Маріуполь», – написав Андрющенко.

Раніше колишній народний депутат Олег Царьов, який приїхав до України разом з російськими військами, запропонував капітулювати владі Кривого Рогу. Він приїхав до України разом з російськими військовими. Колишній депутат звернувся до очільника військової адміністрації Олександра Вілкула і запропонував їм «піти на співпрацю з російською армією». Мовляв, це шанс зберегти місто і життя людей. Натомість Вілкул відповів коротко, порадив колишньому колезі рухатися услід за російським кораблем.

Як повідомлялося раніше, 20 березня із семи попередньо узгоджених із окупантами гуманітарних коридорів спрацювало всього чотири. Всього евакуйовано 7 295 людей. Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.