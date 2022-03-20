20 днів блокади Маріуполя. Бомби на місто падають кожні десять хвилин

Сьогодні бійці полку «Азов» знищили під Маріуполем чотири танки, БТРи та багато ординської піхоти

Блокада Маріуполя, який безперервно обстрілюється російськими окупантами, триває вже 20 днів.

Заступник командира полку «Азов» з позивним «Калина» розповів про ситуацію в Маріуполі станом на вечір 20 березня, повідомляється в Telegram-каналі «Азов Маріуполь».

«Бомби падають кожні 10 хвилин. Окрім танків, артилерії, сьогодні 4 великих десантних корабля Російської Федерації вели не бачений досі світу обстріл українського Маріуполя», - повідомив військовий.

Він зазначив, що офіцери, сержанти, солдати продовжують боротьбу. «І лише за підтвердженими даними сьогодні «азовцями» знищено чотири танки, БТРи та багато ординської піхоти, - сказав заступник командира полку. - Знищують спецпризначенців, знищують тих зрадників, яких мобілізували і кидають як гарматне м'ясо».

Нагадаємо, російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв № 12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку. Доля людей наразі невідома.

Також відомо, що росіяни вивозять маріупольців до РФ: названо вулиці, з яких ворог викрадає людей. За попередніми даними, ворог вивіз кілька тисяч людей.

Також повідомлялося, що у передмістях Маріуполя люди вмирають із голоду.

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