Під завалами драмтеатру в Маріуполі залишається 1300 людей, їхня доля невідома, – Денісова

Рятувальники продовжують розбирати завали на місці авіаудару.

З бомбосховища у підвалі будівлі Маріупольського драматичного театру, по якому війська РФ завдали авіаудар, вивели лише 130 людей. Під завалами залишаються ще понад 1300 людей. Про це в ефірі телемарафону заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Станом на цю годину нам відомо, що 130 людей вдалося вивести, але, за нашими даними, там ще понад 1300 людей, які перебувають у цих підвалах, у цьому бомбосховищі», – сказала Денісова.

За її словами, поки що немає жодної інформації про людей, які залишилися у бомбосховищі. Рятувальники продовжують розбирати завали на місці авіаудару.

Як повідомлялося, рашисти не дають забрати людей з-під завалів театру в Маріуполі (фото).

Нагадаємо, 16 березня росармія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Дети».

17 березня стало відомо, що бомбосховище під драматичним театром витримало удар, люди залишилися живі.

Також 16 березня рашисти скинули авіабомбу на маріупольський басейн, де ховалися жінки та діти.

Напередодні окупанти обстріляли Маріуполь із моря.

Наразі в Маріуполі 90% будівель розбомблено, люди п'ють воду з калюж.