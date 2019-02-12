Генпрокуратура може передати справу Мосійчука Державному бюро розслідувань



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Народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук Фото: globallookpress.com

Наразі розглядається можливість визначення підслідності у кримінальному провадженні у справі про незаконне збагачення народного депутата від Радикальної партії

Генпрокуратура розглядає можливість передати кримінальне провадження у справі про незаконне збагачення народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука до Державного бюро розслідувань. Про це повідомила прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган у Facebook.

«Наразі розглядається можливість визначення підслідності у кримінальному провадженні (у справі Мосійчука - ред.) за слідчими Державного бюро розслідувань відповідно до ч.4 ст. 216 КПК України (про підслідність ДБР, - ред.)», - повідомила вона.

Також Сарган нагадала, що у 2015 року Вищий адміністративний суд визнав незаконним рішення про включення до порядку денного ВРУ питання про надання згоди на притягнення Мосійчука до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. Верховний суд залишив це рішення без змін.

«Як наслідок, виконуючи вимоги КПК України та на підставі прийнятих судами рішень, 20.10.2016 підозру Мосійчуку було скасовано», - розповіла речник Генпрокурора.

Пізніше, за словами Сарган, ГПУ тричі (27.07.2017, 05.12.2017 та 03.04.2018) визначала підслідність у кримінальному провадженні стосовно Мосійчука за НАБУ, однак керівник САП передав це провадження до Нацполіції. На її думку, це не відповідає ч.5 ст. 36 КПК України.

Тепер вирішується питання про можливість передати цю справу у підслідність ДБР.

Верховна Рада у 2015 році проголосувала за зняття недоторканності та надання згоди на арешт народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука. В парламенті було продемонстровано оперативне відео, на якому депутат вимагав хабар. Правоохоронці затримали Мосійчука в той самий день.

Проте у 2016 році Верховний суд скасував рішення парламенту про зняття недоторканності і надання згоди на затримання та арешт Мосійчука.

Згодом у 2018 році керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повторно подав подання Генпрокурору Юрію Луценку на зняття недоторканності з Мосійчука. Цього разу йому інкримінується незаконне збагачення та декларування недостовірних даних.