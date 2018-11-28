Нардеп Мосійчук заявив про шантаж і дзвінки дружині



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Мосійчука шантажувала людина, яка фальсифікувала проти нього справу, заявив Мосійчук,

Народний депутат України Ігор Мосійчук заявив, що його шантажував підприємець із Полтавщини.

Про це Мосійчук заявив на телеканалі ZIK.

Мосійчук заявив, що підприємець обіцяв здати всі корупційні схеми влади, в замін на допомогу нардепа у вирішенні певних питань.

Кримінальне провадження, яке було, за словами нардепа, сфальшоване проти нього екс-генпрокурором Шокіним за вказівкою Банкової, наразі перебуває в суді.

«Людина, яка також фальсифікувала цю справу, а зокрема робила записи, із яких потім монтувався компромат, також шантажувала мене. Це підприємець із Полтави Ігор Кобець. Він телефонував моїй дружині й просив про зустріч зі мною. Жінка відмовила. Також телефонував моїй помічниці», – заявив Мосійчук.

Народний депутат звернувся до Національної поліції, після чого домовився зустрітися з підприємцем. Обидві зустрічі були задокументовані оперативними співробітниками.

«Він просив мене допомогти в певних справах, на що взамін обіцяв надати компромат на владу, цитую: «Ігорю, зробіть те, що я прошу, і ви побачите, в якому лайні опиниться Президент, БПП та вся Банкова». Це все було задокументовано і наразі матеріали перебувають в оперативників. За моєю заявою проти підприємця порушене кримінальне провадження. До того ж, на нього вже відкрито ще 12 кримінальних проваджень по різних статтях», – повідомив Ігор Мосійчук.