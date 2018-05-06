Генпрокуратура отримала доступ до британських документів міністра фінансів Данилюка

Правоохоронці перевіряють високопосадовця на причетність до ухилення від сплати податків

Генеральна прокуратура України разом з компетентними органами Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії одержали доступ до документів з можливістю вилучити їхні копії, які стосуються роботи за межами країни нинішнього міністра фінансів Олександра Данилюка та його дружини. Про це повідомляє «Главком» з



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Олександр Данилюк

Правоохоронці перевіряють високопосадовця на причетність до ухилення від сплати податків

Генеральна прокуратура України разом з компетентними органами Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії одержали доступ до документів з можливістю вилучити їхні копії, які стосуються роботи за межами країни нинішнього міністра фінансів Олександра Данилюка та його дружини.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Печерського районного суду Києва від 27 квітня.

Зокрема, слідство цікавлять відомості щодо місця реєстрації та роботи Олександра та Ольги Данилюків, які проживали та працювали на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії протягом 2004-2017 років; витяг із реєстру рухомого та нерухомого майна, яке належало та належить сім’ї високопосадовця (в тому числі, договори із додатками Freehold та Leasehold, витяг власників/акціонерів/засновників Rurik Real Estate Investment Limited, CEE Investment&Advisory LLP (директором цих фірм рахувався сам Данилюк - «Главком»); відомості щодо обсягів нарахованих доходів та сплачених з них податків, а також дані щодо відшкодованих (повернутих) податків громадянину України Олександру Данилюку і його дружині; копії установчих документів та документів, що були надані для реєстрації Rurik Real Estate Investment Limited, CEE Investment&Advisory LLP, Novarasa LTD, та Hogsmill investments Limited.

Як вказує слідчий у своєму клопотанні, вказані банківські документи можуть містити фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст.212 КК України («Ухилення від сплати податків»).

Наголосимо, що в електронних деклараціях за 2015 і 2016 роки, Олександр Данилюк вказав 446,3 тис. грн дивідендів, одержаних від CEE Investment&Advisory LLP.

Нагадаємо, що 18 серпня 2017 року Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі вилучити в Національному агентстві із запобігання корупції декларації Данилюка за 2015-2016 роки.

На початку вересня минулого року стало відомо, що Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо можливого ухилення від сплати податків Данилюком.

Незважаючи на це, на початку листопада ДФС відновила податкову перевірку міністра фінансів Олександра Данилюка.

Крім цього, Генеральна прокуратура перевіряє причетність міністра фінансів Олександра Данилюка, заступника міністра Юрія Буци і держсекретаря Євгена Капінуса до злочинів колишнього президента Віктора Януковича.

Пізніше міністр Данилюк звинуватив Генеральну прокуратуру в спробах перешкоджати розслідуванню щодо Приватбанку і закликав звільнити генпрокурора Юрія Луценка.