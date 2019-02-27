Генпрокурор Луценко вважає контрабанду деталей для військової техніки з Росії прийнятною



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За словами Луценка, у випадку компаній «Оптімумспецдеталь» та «Ренал», які стали об’єктом журналістських розслідувань, вже встановлені нанесені збитки держбюджету на 22 млн грн

Водночас генпрокурор Луценко підкреслив, що «неприйнятним і аморальним» є нажива на контрабанді запчастин

Генпрокурор Юрій Луценко вважає контрабанду запасних частин для військової техніки з Росії до України прийнятним фактом в період війни.

Про це він написав 27 лютого на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Бездумний розпродаж військової техніки в період до 2014 року призвів до гострої нестачі запасних частин та вузлів для ремонту танків, БТР, артилерії тощо. Не секрет, що ці запчастини контрабандно ввозять для потреб оборонпрому. Вважаю це прийнятним в умовах воюючої країни», - заявив Луценко.

Водночас він підкреслив, що «неприйнятним і аморальним є нажива на цій діяльності». «Для мене нема різниці, хто і під чиїми прапорами це робить», - зауважив генпрокурор.

«У випадку компаній «Оптімумспецдеталь» та «Ренал», які стали об’єктом журналістських розслідувань, військова прокуратура в ході податкової перевірки вже встановила нанесені збитки держбюджету на 22 млн грн. ДФС в найближчий час має завершити перевірку решти 20 фірм – контрагентів», - повідомив Луценко.

«Сподіваємося, що попри політичний ажіотаж у ВР і розголошення даних досудового слідства, ми зможемо в наступні дні оголосити підозри, піти до суду і повернути кошти в бюджет. Також ми очікуємо, що НАБУ згідно своєї підслідності, дасть відповідь на ймовірні правопорушення держслужбовців, керівників держпідприємств та членів їх сімей у цій схемі», - заявив генпрокурор.

Раніше повідомлялося, що син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор Гладковський подасть до суду на журналістів, які звинувачують його в причетності до корупції в оборонному секторі.

У свою чергу Олег Гладковський звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії. Також він просив тимчасово призупинити його повноваження першого заступника секретаря РНБО.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків на час проведення розслідування.

Юлія Тимошенко пригрозила Порошенку імпічментом. Приводом для такої заяви стало те, що напередодні журналісти опублікували розслідування про схеми збагачення оточення Порошенка в оборонній сфері.