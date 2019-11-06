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    Генпрокурор не виключає додаткової підозри щодо Дубневича

    • Розсилка
    Генпрокурор не виключає додаткової підозри щодо Дубневича

    У прокуратури є щодо Дубневича одне провадження

    Щодо народного депутата Ярослава Дубневича можуть оголосити ще одну підозру. Принаймні, цього не відкидає генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, про що він заявив у інтерв'ю LB.ua.

    За словами Рябошапки, у прокуратури є щодо Дубневича одне провадження, на якому сконцентровані всі сили відомства.

    «Зараз звернулися з ним (провадженням, - ред.) до парламенту. Можливо, буде змінена підозра чи буде додаткова підозра, - побачимо», - сказав Рябошапка.

    Нагадаємо, Верховна рада зняла депутатську недоторканність з нардепа 7, 8 і 9 скликання Ярослава Дубневича. В залі Ради Дубневичу оголосили про підозру. Зняття недоторканності підтримали 332 нардепа. Депутати також проголосували за затримання і арешт Дубневича.

    Генпрокурор Верховна Рада Руслан Рябошапка
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