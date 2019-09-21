Комітет виборців оприлюднив імена нардепів, які пропустили 90% голосувань з початку роботи Ради



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Вказані народні депутати, як правило, були присутні на засіданнях Верховної Ради

З початку роботи Верховної Ради України IX скликання 17 народних депутатів пропустили понад 90% голосувань. Із них 14 є представниками фракції «Опозиційна платформа – За життя», двоє – із групи «За майбутнє», один – із ВО «Батьківщина».

Про це повідомляє пресслужба Комітету виборців України.

«Так, майже не голосували у серпні-вересні Вадим Рабінович (взяв участь в 1% голосувань), Юрій Солод (2%), Ренат Кузьмін (3%), Вадим Столар (5%), Юрій Бойко (5%), Віктор Медведчук (5%), Юлія Льовочкіна (5%), Антон Яценко (6%), Григорій Суркіс (6%), Тарас Козак (6%), Олександр Фельдман (6%), Ігор Абрамович (6%), Анатолій Урбанський (6%), Сергій Ларін (6%), Сергій Тарута (7%), Олександр Пузанов (10%), Віталій Борт (10%)», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вказані народні депутати, як правило, були присутні на засіданнях ВР, однак пропустили голосування ВР без поважних причин таких як хвороба чи відрядження.

У КВУ додали, що серед лідерів парламентських фракцій показники участі в голосуваннях є такими: Давид Арахамія («Слуга Народу», 79%), Юрій Бойко (ОПЗЖ, 5%), Вадим Рабінович (ОПЗЖ, 1%), Юлія Тимошенко (ВО «Батьківщина», 23%), Артур Герасимов (ЄС, 68%), Ірина Геращенко (53%), Сергій Рахманін («Голос», 56%), Віктор Бондар (група «За майбутнє», 28%), Тарас Батенко (група «За майбутнє», 58%).

«Всього у серпні-вересні було проведено 15 пленарних засідань ВРУ, на яких відбулося 548 голосувань», – підкреслили у Комітеті.

Нагадаємо, у «Слузі народу» покаялись за кнопкодавство і пообіцяли віддати зарплатню на благодійність.