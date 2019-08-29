У «Слузі народу» не виключили, що засідання Ради триватиме до ранку



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Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія Фото: УНН

Народні обранці засідатимуть доти, доки и не буде сформований склад Кабміну, призначено нового голову СБУ та генпрокурора

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що народні депутати засідатимуть і вночі, поки не буде сформований склад нового уряду, призначено нового керівника Служби безпеки України та нового генерального прокурора України. Про це він повідомив журналістам у четвер у кулуарах Верховної Ради, передає УНН.

Так, за його словами, народні обранці засідатимуть вночі й аж до ранку – поки не буде сформований склад Кабінету міністрів України, призначено нового голову СБУ та генерального прокурора.

Також він повідомив, що у своїх кріслах залишаються міністр фінансів Оксана Маркарова та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, Аваков залишиться на свої посаді «на перехідний період». Однак, скільки цей перехідний період триватиме, Арахамія не уточнив.

Нагадаємо, порядок денний першого робочого засідання першої сесії ВР містить 27 пунктів.

Як повідомлялось, Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова. Також Рада обрала депутата від фракції «Слуга народу» Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту. Віце-спікером Ради призначили Кондратюк.

Також Верховна Рада вже підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

Під час першого засідання Верховної Ради нового скликання планують розглянути 27 питань, серед яких призначення уряду. Адже за законом сьогодні уряд Гройсмана склав повноваження.



