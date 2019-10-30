Генсек НАТО розповів, за яких умов Донецьк і Луганськ повернуться під контроль України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Єнс Столтенберг в Одесі 30 жовтня 2019 року в Одесі

Повернути Донбас під український контроль допоможе проведення реформ і підтримка НАТО, впевнений Столтенберг

Тимчасово окуповані Донецьк і Луганськ повернуться під контроль України У цьому впевнений генсек НАТО Єнс Столтенберг. Про це він сказав під час виступу в Одеській морській академії в середу, 30 жовтня.

Він з розуміння поставився до нетерпіння українців, які хочуть бачити прогрес у вирішенні конфлікту на Донбасі.

Однак, за його словами, історія свідчить, що зміни обов'язково настануть, навіть якщо зараз вони здаються неможливими.

«Ніхто не був у змозі передбачити падіння Берлінської стіни. Люди думали, що холодна війна триватиме вічно. Але протягом кількох місяців Берлінська стіна впала, холодна війна закінчилася, а СРСР розпався», - сказав Столтенберг.

Генсек упевнений, що повернути Донбас під український контроль допоможе проведення реформ і підтримка НАТО.

«Ми просто повинні продовжувати тиск, бути солідарними з Україною. Ви повинні модернізуватися, ми - вас підтримувати. На якомусь етапі, я впевнений, окупація Донецька і Луганська завершиться», - зазначив Столтенберг.

Як відомо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 30 жовтня, прибув до Одеси.

31 жовтня у Києві Столтенберг головуватиме на зустрічі комісії Україна-НАТО за участі президента Володимира Зеленського. У цей день генсек НАТО виголосить промову у Верховній Раді.