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    Генсек НАТО розповів, за яких умов Донецьк і Луганськ повернуться під контроль України

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    Єнс&nbsp;<span>Столтенберг в Одесі 30 жовтня 2019 року в Одесі&nbsp;</span> - Генсек НАТО розповів, за яких умов Донецьк і Луганськ повернуться під контроль України
    Єнс Столтенберг в Одесі 30 жовтня 2019 року в Одесі 

    Повернути Донбас під український контроль допоможе проведення реформ і підтримка НАТО, впевнений Столтенберг

    Тимчасово окуповані Донецьк і Луганськ повернуться під контроль України У цьому впевнений генсек НАТО Єнс Столтенберг. Про це він сказав під час виступу в Одеській морській академії в середу, 30 жовтня.

    Він з розуміння поставився до нетерпіння українців, які хочуть бачити прогрес у вирішенні конфлікту на Донбасі.

    Однак, за його словами, історія свідчить, що зміни обов'язково настануть, навіть якщо зараз вони здаються неможливими.

    «Ніхто не був у змозі передбачити падіння Берлінської стіни. Люди думали, що холодна війна триватиме вічно. Але протягом кількох місяців Берлінська стіна впала, холодна війна закінчилася, а СРСР розпався», - сказав Столтенберг.

    Генсек упевнений, що повернути Донбас під український контроль допоможе проведення реформ і підтримка НАТО.

    «Ми просто повинні продовжувати тиск, бути солідарними з Україною. Ви повинні модернізуватися, ми - вас підтримувати. На якомусь етапі, я впевнений, окупація Донецька і Луганська завершиться», - зазначив Столтенберг.

    Як відомо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 30 жовтня, прибув до Одеси.

    31 жовтня у Києві Столтенберг головуватиме на зустрічі комісії Україна-НАТО за участі президента Володимира Зеленського. У цей день генсек НАТО виголосить промову у Верховній Раді.

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