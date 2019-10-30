Столтенберг прокоментував розведення в Золотому



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Генеральний секретар НАТо Єнс Столтенберг в Одесі з віце-прем'єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою. 30 жовтня, 2019 року

Генсек НАТО привітав розведення військ на Луганщині

У НАТО вітають ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо розведення сил і засобів в Золотому і закликають Росію вивести війська з Донбасу. Про це заявив Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг в Одесі на спільному брифінгу з віце-прем'єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою.

«Ми вітаємо всі зусилля, спрямовані на мирне вирішення конфлікту на розведення сил і прагнемо дипломатичного розв’язання цього конфлікту на Сході України. Ми бачили певний прогрес, який було досягнуто в Станиці Луганській і хотіли б, щоб цей приклад наслідувався надалі. Але ще дуже багато треба зробити, оскільки режим припинення вогню порушується», - сказав Столтенберг, відповідаючи на прохання журналістки прокоментувати інформацію про розведення в Золотому.

Зі слів Генсека НАТО, в той же час спостерігачам з ОБСЄ на Донбасі все ще не надається доступ до всієї території, яку вони мають контролювати, і також спостерігаються випадки нападів на безпілотні літальні апарати ОБСЄ, які здійснюють спостереження.

«Але я вітаю нові ініціативи і нову динаміку, яку започаткував президент Зеленський, спрямовану на мирне розв’язання конфлікту, і НАТО підтримує ці зусилля. Але НАТО також наголошує, що Росія має чітку відповідальність виконувати мінські домовленості, і повинна вивести всі свої збройні сили, всіх своїх офіцерів зі Сходу України і припинити дестабілізацію України», - додав він.

Як відомо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 30 жовтня, прибув до Одеси.

31 жовтня у Києві Столтенберг головуватиме на зустрічі комісії Україна-НАТО за участі президента Володимира Зеленського. У цей день генсек НАТО виголосить промову у Верховній Раді.

Нагадаємо, у вівторок у Золотому розпочалося розведення сил.

Також очільник МСЗ України заявив, що розведення сил в Петровському Донецької області розпочнеться через сім днів режиму тиші.