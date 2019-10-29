Став відомий порядок денний візиту Північноатлантичної ради НАТО в Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засідання Комісії Україна – НАТО розпочнеться у Києві 31 жовтня о 9:30

31 жовтня у Києві Столтенберг головуватиме на зустрічі комісії Україна-НАТО за участі президента України

У НАТО повідомили детальний порядок денний візиту Північноатлантичної ради в Україну. Як йдеться у повідомленні Альянсу, візит відбудеться на запрошення української влади.

Він розпочнеться 30 жовтня з Одеси. Зокрема, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та представники країн-членів Альянсу відвідають кораблі 2-ї постійної протимінної військово-морської групи НАТО № 2 (SNMCMG2). У порту Одеси в рамках патрулювання у Чорному морі перебуватимуть чотири кораблі Альянсу з Болгарії, Італії, Румунії та Іспанії. При цьому генсек Альянсу має виголосити промову в Національному університеті «Одеська морська академія».

31 жовтня у Києві Столтенберг головуватиме на зустрічі комісії Україна-НАТО за участі президента України Володимира Зеленського. У цей день генсек НАТО виголосить промову у Верховній Раді. Також Столтенберг і посли НАТО зустрінуться з головою українського парламенту Дмитром Разумковим, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

Разом з тим заступник генсека Альянсу Мірча Джоане та посли НАТО окремо зустрінуться з Разумковим та головами парламентських фракцій. Джоане та посли ще проведуть обід з віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою.

Також постійні представники НАТО зустрінуться з представниками громадянського суспільства. Програма заходів передбачає, що 30 жовтня в Одесі о 13:50 відбудеться спільна заява Столтеберга та Кулеби. Виступ Столтенберга в «Одеській морській академії» заплановано приблизно на 15:40.

Засідання Комісії Україна – НАТО розпочнеться у Києві 31 жовтня о 9:30. Широкий загал зможе почути вітальні слова на початку засідання. Об 11:00 відбудеться спільна зустріч з пресою Столтенберга і Зеленського. Виступ генсека НАТО у парламенті запланований приблизно на 11:50.

До слова, міністр оборони України Андрій Загороднюк 25 жовтня в рамках робочого візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі взяв участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО на рівні міністрів оборони держав-контрибуторів тренувально-дорадчої Місії НАТО «Рішуча підтримка» в Ісламській Республіці Афганістан.