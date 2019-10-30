Генсек НАТО приїхав до Одеси (фото)



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Столтенберг прибув з візитом до Одеси Фото: Twitter Дмитра Кулеби

Столтенберг виступить у Національному університеті «Одеська морська академія»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 30 жовтня, прибув до Одеси.

Про це в Twitter повідомив віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

«Радий вітати генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та Північноатлантичну раду в Одесі!» - написав Кулеба, опублікувавши фото з генсеком НАТО.

Радий вітати Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та Північноатлантичну раду в Одесі!



I am glad to welcome NATO Secretary General @jensstoltenberg and the North Atlantic Council to Odesa! pic.twitter.com/kHgJoSvQn3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 30 октября 2019 г.

Як відомо, Столтенберг та представники країн-членів Альянсу відвідають кораблі 2-ї постійної протимінної військово-морської групи НАТО № 2 (SNMCMG2). У порту Одеси в рамках патрулювання у Чорному морі перебуватимуть чотири кораблі Альянсу з Болгарії, Італії, Румунії та Іспанії.

Також генсек Альянсу має виголосити промову в Національному університеті «Одеська морська академія».

31 жовтня у Києві Столтенберг головуватиме на зустрічі комісії Україна-НАТО за участі президента Володимира Зеленського. У цей день генсек НАТО виголосить промову у Верховній Раді.

Також Столтенберг і посли НАТО зустрінуться з головою українського парламенту Дмитром Разумковим, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

Засідання Комісії Україна – НАТО розпочнеться у Києві 31 жовтня о 9:30.

Об 11:00 відбудеться спільна зустріч з пресою Столтенберга і Зеленського. Виступ генсека НАТО у парламенті запланований приблизно на 11:50.