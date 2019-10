Генсек НАТО приїхав до Одеси (фото)

Столтенберг виступить у Національному університеті «Одеська морська академія»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 30 жовтня, прибув до Одеси.

Про це в Twitter повідомив віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

«Радий вітати генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та Північноатлантичну раду в Одесі!» - написав Кулеба, опублікувавши фото з генсеком НАТО.

I am glad to welcome NATO Secretary General @jensstoltenberg and the North Atlantic Council to Odesa! pic.twitter.com/kHgJoSvQn3