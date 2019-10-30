Угорщина заблокувала звернення послів НАТО щодо України



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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Сійярто оголосив про таке рішення Угорщини на Євразійському форумі, який проходить в Будапешті

Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО стосовно України. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, пише угорське видання Magyar Nemzet.

Сійярто оголосив про таке рішення Угорщини на Євразійському форумі, який проходить в Будапешті.

За його словами, Будапешт подавав пропозиції про внесення змін до заяву послів, в яких було зазначено, що Україна повинна виконати зобов’язання по відношенню стосовно національних меншин. Сійярто вважає, що ці пропозиції угорської сторони базувалися на принципах ООН і Ради Європи.

«У нас не було вибору, окрім вето на декларацію. Угорщина не готова жертвувати інтересами 150 тисяч етнічних угорців в Західній Україні заради геополітичних інтересів», — заявив він.

Крім того, Сийярто додав, що «позбавлення прав меншин однієї з країн-учасниць НАТО щонайменше заслуговує згадки в такому документі». Дипломатичний конфлікт між Україною та Угорщиною триває після прийняття нового українського закону про освіту, який, на думку Будапешта, порушує права етнічних угорців, які проживають у Закарпатській області України.

Між іншим, ще у вересні віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не може розраховувати на зміни для себе в рамках співпраці з НАТО, доки не вирішено питання двосторонніх відносин з Угорщиною.

Нагадаємо, прем’єрміністр Угорщини Віктор Орбан хоче створити анклав на Закарпатті.

До слова, у вересні Міністерство закордонних справ України висловило протест Угорщині через заяви про «громадянську війну» в Україні.

Як відомо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 30 жовтня, прибув до Одеси.

31 жовтня у Києві Столтенберг головуватиме на зустрічі комісії Україна-НАТО за участі президента Володимира Зеленського. У цей день генсек НАТО виголосить промову у Верховній Раді.







