Генсек ООН закликав світ не допустити війни



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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш Фото: EPA

Геополітична напруженість досягла найвищої в цьому столітті точки, зазначив Генсек ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликає країни світу зупинити ескалацію, повернутися до діалогу й не допустити війни.

Про це він заявив у понеділок у штаб-квартирі ООН, зачитавши свою заяву журналістам.

«Котел напруженості змушує дедалі більше країн ухвалювати непередбачувані рішення з непередбачуваними наслідками та високим ризиком допустити прорахунок», - сказав генсек ООН.

За його словами, новий рік розпочався з потрясінь.

«Ми живемо в небезпечні часи. Геополітична напруженість досягла найвищої в цьому столітті точки. І ця турбулентність наростає», - наголосив Гутерреш.

Він зауважив, що нині «навіть нерозповсюдження ядерної зброї вже не сприймається як належне», торговельні та технологічні конфлікти руйнують світові ринки, підривають економічне зростання та посилюють нерівність.

«Водночас наша планета у вогні. Кліматична криза набирає сили, — наголосив генеральний секретар. - У багатьох частинах світу ми бачимо багато розчарованих і розгніваних людей«. За його словами, спостерігається «наростання соціальних заворушень, екстремізму, націоналізму й радикалізації, з небезпечним посиленням тероризму, особливо в Африці».

На переконання Гутерреша, така ситуація не може тривати далі.

«Я з великим занепокоєнням стежу за останнім зростанням світової напруги, — сказав він. - Постійно контактую з провідними посадовцями у всьому світі. Моє повідомлення просте і зрозуміле: зупиніть ескалацію, виявляйте максимальну стриманість, поверніться до діалогу, відновіть міжнародну співпрацю».

Він також закликав не допустити війни.

«Не забуваймо про страшні людські страждання, спричинені війною. Як завжди, звичайні люди платять найвищу ціну. Наш спільний обов'язок – не допустити цього», - підкреслив генсек ООН.

Водночас Гутерреш не відповів на запитання журналістів, чи стосується його заява ситуації, що склалася в районі Перської затоки після ліквідації 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані.