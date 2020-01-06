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    Ердоган заявив, що турецькі війська вирушили до Лівії

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    Реджеп Тайіп Ердоган відправив турецькі війська в Лівію - Ердоган заявив, що турецькі війська вирушили до Лівії
    Реджеп Тайіп Ердоган відправив турецькі війська в Лівію
    Фото: Andrej Cukic/EPA

    Ердоган заявив, що Туреччина підтримає визнаний ООН Уряд національної злагоди Лівії

    Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що турецькі війська вирушили до Лівії для підтримки Уряду національної згоди, опозиційного до влади генерала Хафтара.

    Про це Ердоган заявив в інтерв'ю CNN Turk.

    Ердоган заявив, що Туреччина підтримає визнаний ООН Уряд національної злагоди Лівії в боротьбі з військами генерала Халіфи Хафтара.

    «Наша мета - підтримати законний уряд», - заявив Ердоган.

    Завданням турецьких військових, стверджує Ердоган, буде координація і забезпечення стабільності.

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    Нагадаємо, Лівія запросила у Туреччини військову підтримку «з повітря, землі і моря».

    Як повідомлялося, командувач лівійської національної армією фельдмаршал Халіфа Хафтар оголосив загальну мобілізацію на підконтрольній йому території східної Лівії для протидії зовнішній агресії. Фельдмаршал закликав лівійців згуртуватися.

    Туреччина Реджеп Таїп Ердоган ООН війна Лівія президент
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