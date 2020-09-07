Понад 200 співробітників ООН в Сирії заразилися Covid-19



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Понад 200 співробітників ООН в Сирії заразилися Covid-19

Організація Об'єднаних Націй висловила занепокоєння поширенням коронавірусу в країні, де інфраструктура охорони здоров'я зруйнована війною, а медичні витрати обмежені

Понад 200 співробітників ООН були заражені Covid-19 в Сирії. Організація активізувала свою діяльність для боротьби з швидким розповсюдженням коронавірусу в країні.

Про це повідомляє Reuters.

Постійний координатор ООН і координатор з гуманітарних питань в Сирії Імран Риза в минулий вівторок повідомив, що ООН знаходиться на завершальній стадії створення медичного закладу для лікування хворих.

«Більше двохсот випадків було зареєстровано серед співробітників ООН, деякі з яких були госпіталізовані, а троє були евакуйовані за медичними показаннями», - сказав високопоставлений представник ООН в Сирії.

Гуманітарні працівники та медики заявили, що реальна кількість випадків значно вища, включаючи сотні співробітників, що працюють в десятці агентств ООН, які контролюють найбільші в країні операції з надання гуманітарної допомоги.

Медики та працівники гуманітарної служби, що базуються в Дамаску, скептично ставляться до офіційних даних, кажучи, що влада приховує. Влада заперечує це, але визнає, що тестування обмежене.

Організація Об'єднаних Націй висловила занепокоєння поширенням коронавірусу в країні, де інфраструктура охорони здоров'я зруйнована війною, а медичні витрати обмежені.

Незалежні медики та медичні працівники кажуть, що протягом останніх тижнів безліч лікарів та медичних працівників померли.

До слова, у Тернопільській області не вистачає медиків, щоб лікувати інфікованих коронавірусом, їм допомагають інтерни.