Майже 800 танків. Генштаб оновив втрати окупантів

Майже 800 танків. Генштаб оновив втрати окупантівграфіка
фото: міноборони
Дані уточнюються через інтенсивні бойові дії
Від початку повномасштабного вторгнення російські окупаційні війська втратили 20600 особового складу та вісім кораблів. Про це повідомляє Генштаб Міноборони.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.04 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 20600 осіб ліквідовано,
- танків ‒ 790 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2041 од,
- артилерійських систем – 381 од,
- РСЗВ – 130 од,
- засоби ППО – 67 од,
- літаків – 167 од,
- гелікоптерів – 147 од,
- автомобільної техніки - 1487 од,
- кораблі /катери – 8 од,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 155.
- Спеціальна техніка – 27.
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України у 2014-2021 роках Арсен Аваков заявив про високі втрати російської армії у війні проти України. Як відомо, в Україні триває 54-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.