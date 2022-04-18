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    Майже 800 танків. Генштаб оновив втрати окупантів

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    Майже 800 танків. Генштаб оновив втрати окупантів
    фото: міноборони

    Дані уточнюються через інтенсивні бойові дії

    Від початку повномасштабного вторгнення російські окупаційні війська втратили 20600 особового складу та вісім кораблів. Про це повідомляє Генштаб Міноборони.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.04 орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 20600 осіб ліквідовано,
    • танків ‒ 790 од,
    • бойових броньованих машин ‒ 2041 од,
    • артилерійських систем – 381 од,
    • РСЗВ – 130 од,
    • засоби ППО – 67 од,
    • літаків – 167 од,
    • гелікоптерів – 147 од,
    • автомобільної техніки - 1487 од,
    • кораблі /катери – 8 од,
    • цистерн з ПММ – 76,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 155.
    • Спеціальна техніка – 27.
    • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

    Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України у 2014-2021 роках Арсен Аваков заявив про високі втрати російської армії у війні проти України. Як відомо, в Україні триває 54-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    Майже 800 танків. Генштаб оновив втрати окупантів