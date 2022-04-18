«Пам'ятник ідіотизму». Українська розвідка назвала основні проблеми російської армії

Буданов: «Надзвичайно низький професійний рівень генералів. Однією з причин цього є кумівство в російській армії»

Начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов розкритикував російське командування і назвав його некомпетентним і необережним. Про це від повідомив в інтерв’ю виданню Spiegel.

«Мене дивує наскільки некомпетентно і необережно підійшли російські командири до проведення такої великої операції. Якщо вони дійсно вірили, що зможуть зробити це за три дні – і, наскільки нам відомо, вони абсолютно вірили, що так – то російське керівництво, мабуть, дивується, наскільки компетентні їхні генерали. Вони прийняли бажання за реальність», – зазначив керівник розвідки.

Також, Кирило Буданов прокоментував бойові втрати російського військового командування.«Ми задали собі це питання. І знайшли лише одну відповідь: надзвичайно низький професійний рівень генералів. Однією з причин цього є кумівство в російській армії, це погодні генерали, родичі якогось чиновника, які не відповідають своїм завданням і не готові до них. Візьміть справу Чорнобаївки окремо! Це пам'ятник ідіотизму», – сказав Буданов.

На запитання журналіста Крістіана Еша чому Росія вирішила вивести свої війська з Київської області керівник воєнної розвідки України зазначив, що окупаційні війська не просто відійшли – «ми їх вигнали з Київської області».

«Почалося з того, що ми повернули місто Ірпінь. Це загрожує розрізанням їхніх сил у Київській області. Росіяни швидко зрозуміли, що лише за кілька днів вони опинилися в тій самій ситуації, яку самі люблять завдати ворогу – оточення та розмежування своїх сил. Тому вони вирішили відступити», наголосив посадовець.

На запитання Крістіана Еша про те які стратегічні цілі переслідує Росія і як вони змінилися, керівник ГУР МО України розповів, що мета військової агресії залишилася незмінною: це операція зі знищення державності України. Україна має перестати існувати як держава. «Це головна мета, і Путін не відмовився від своїх планів. Як би вони досягли цієї мети, Росія так і не до кінця зрозуміла, це теж характерно для їхньої тактики. Але вони хотіли, по-перше, встановити тут, у Києві, підконтрольний Росії уряд, а по-друге, назавжди повернути Україну в російську сферу. Цього не було і не може статися, особливо після звірств і військових злочинів, свідками яких є весь світ», – уточнив Буданов.

Відповідаючи на питання про те яка зброя потрібна Україні для відбиття російської агресії генерал-майор Буданов зазначив, що потрібні артилерійські системи – німецька армія в них особливо сильна. І, на жаль, нам потрібні танки, бо ми мали дуже великі втрати бронетехніки. Решта стандартне обладнання – зенітні комплекси, радіоелектронна розвідка.

Крім того керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, скільки російських військових залишаються біля кордонів України.