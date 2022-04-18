Аваков озвучив жахливі втрати росіян у війні проти України

Як тільки-но Україна отримає важке озброєння від наших партнерів, після цього невідомо, де будуть п'яти путінських солдатів, вважає Аваков

Половина ворожої армії вийшла з ладу, переконаний ексміністр

Міністр внутрішніх справ України у 2014-2021 роках Арсен Аваков заявив про високі втрати російської армії у війні проти України. Про це еспосадовець повідомив в інтерв’ю «Україна24», передає «Главком».

«Ці втрати є більшими, аніж ті, що дає генштаб Збройних сил України. На мою думку, втрати російської армії разом із приватними компаніями на кшталт «Вагнер» становлять 27-28 тис. Ще вдвічі-втричі більше поранених. Це означає, що половина армії вторгнення вийшла з ладу», – наголосив колишній міністр.

Разом з тим, Аваков зауважив: за час війни Україні вдалося додатково мобілізувати 150-200 тис. добровольців.

«Як тільки-но Україна отримає важке озброєння від наших партнерів, після цього невідомо, де будуть п'яти путінських солдатів, яких ми переслідуватимемо», – зазначив ексміністр внутрішніх справ.

За останніми даними генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 квітня орієнтовно становили 20,6 тис. солдатів.

Дані генштабу ЗСУ

Також знищено 790 ворожих танків, 2041 бойову броньовану машину, 381 артилерійську систему, 1487 одиниць автомобільної техніки, 167 літаків, 147 гелікоптерів.

Як відомо, в Україні триває 54-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.