Географи визнали існування п'ятого океану

Північна межа Південного океану визначається Течією Західних вітрів

Картографи офіційно визнали та додали на мапу світу ще один океан – Південний. Тепер на планеті їх п’ять. Рішення прийняло Національне географічне товариство (National Geographic Society), повідомляє National Geographic.

Тепер National Geographic оновить свої карти і атласи, які він почали створювати ще в 1915 році. Тоді вчені визнавали Атлантичний, Тихий, Індійський і Північний Льодовитий океани.

Товариство заявило, що з Південним океаном будуть поводитися так само, як з іншими 4-ма, і його так само, як й інші океани, вивчатимуть діти.

«Південний океан давно визнаний вченими, але оскільки на міжнародному рівні ніколи не було відповідної угоди, ми ніколи не визнавали його офіційно», – говорить географ Національного географічного товариства Алекс Тейт.

Перед тим, як виокремити новий океан, географи обговорювали, чи володіють води навколо Антарктиди унікальними характеристиками, щоб заслужити свою власну назву. «У певному сенсі це свого роду географічна занудство», – каже Тейт.

Він і комітет з картографічної політики Національного географічного товариства багато років розглядали це питання, спостерігаючи, як вчені і преса все частіше використовують термін Південний океан. «Ми завжди позначали його, але трохи по-іншому, ніж інші океани», – додає Тейт.

Більшість вод, що оточують Антарктиду до 60 градусів південної широти, за винятком протоки Дрейка і моря Скоша, складають недавно визнаний Південний океан.

Північна межа Південного океану визначається Течією Західних вітрів.

За оцінками вчених, течія утворилася приблизно 34 млн років тому, коли Антарктида відокремилася від Південної Америки. Течія Західних вітрів, захищаючи холодні південні води, допомагає зберегти холод Антарктиди і екологічну відособленість Південного океану. Тисячі видів мешкають лише там.

Вчені вивчають, як зміна клімату, спричинена діяльністю людини, впливає на Південний океан.

Науковці з'ясували, що вода в океані, що проходить через Течію Західних вітрів, нагрівається, але не зрозуміло, наскільки сильно це впливає на Антарктиду.

Нагадаємо, у США дівчинка викрала авто, аби побачити океан.