Перший тиждень літа – наскільки прогрілася вода у Чорному та Азовському морях

Температура води в Чорному морі зараз 16-19°, в Азовському – 19-21°

У перший тиждень літа вода у морях сягнула позначки +19…+21°, передає Укргідрометцентр.

«6 червня температура води в Чорному морі 16-19°, в Азовському – 19-21°, у Дніпрі в межах Києва 18°», – ідеться у повідомленні.

Тим часом, у неділю, 6 червня, до України переміститься циклон і майже весь наступний тиждень погода буде нестійкою та вологою. Періодично місцями йтимуть дощі з грозами.

Як відомо, літо 2021 року в Україні буде прохолодним, і справжньої спеки очікувати не варто. За словами синоптиків, температури +40 градусів очікувати не варто, але в окремі дні буде до 32 градусів тепла.

Завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова стверджує, що календарне літо почнеться приблизно з 10 червня і закінчиться на 10 днів раніше календарного терміну.

За словами кліматолога, її команда змоделювала унікальну систему прогнозування погоди, яка немає аналогів в світі.

За цією моделлю вона дала наступний прогноз: червень цього року буде прохолодним і дощовим; липень теплим, але сухим і з двома періодами зниження температури; серпень буде нестійким, а кінець літа – холодним і з опадами.

Мартазінова вважає, що нормальна погода прийде тільки до 20-х чисел червня. При цьому в деякі дні очікуються рясні опади.