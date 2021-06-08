  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Вода піде лише у звільнений Крим. У МЗС прокоментували заяву Арестовича

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На місці водного каналу до Криму вже пробивається ліс&nbsp; - Вода піде лише у звільнений Крим. У МЗС прокоментували заяву Арестовича
    На місці водного каналу до Криму вже пробивається ліс 
    Фото: сайт окупаційної влади в Криму

    Спочатку деокупація Криму, а потім вода – наголосив дипломат

    Позиція України залишається незмінною. Дніпровська вода потече лише в деокупований Крим. Про це заявив «Главкому» речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи заяву спікера делегації України в трьохсторонній контактній групі і радника глави Офісу президента Олексія Арестовича.

    «Маємо розуміти, що проблема водних ресурсів загострилася на тлі масованої російської мілітаризації Кримського півострова. Чим більше Російська Федерація зводитиме військових баз в Криму, тим менше води залишатиметься для потреб цивільного населення», – каже Ніколенко.

    Дипломат наголосив, що РФ як держава-окупант має повністю усвідомлювати свою відповідальність. Невиконання Росією своїх міжнародно-правових зобов’язань стане предметом обговорення на інавгураційному саміті Кримської платформи.

    «Кінцевою метою зусиль України має стати повна деокупація українських територій – як Кримського півострова, так і окремих районів в Донецькій та Луганській областях», – заявив речник МЗС.

    Раніше Арестович заявив, що українська влада може повернути водопостачання окупованому півострову Північно-Кримським каналом, якщо Росія піде на серйозні поступки.

    До слова, 5 червня через нестачу води у Криму окупанти вигнали людей розчищати русла річок. В результаті так званого суботника з’явилася пропозиція проводити регулярні «екодесанти» по річищах і водоносних джерелах. Російські окупанти розраховують, що це частково допоможе наповненню водосховищ півострова.

    В середині травня окупаційна влада Криму відзначала «недостатні запаси» води у водосховищах Алушти. Тому городяни як і раніше отримують прісну воду в обмежених кількостях й за графіком.

    Нагадаємо, очільник російського гідрометцентру Роман Вільфанд заявив, що глобальне потепління може стати причиною змін клімату в анексованому Криму. За його словами, окупований Росією півострів стане схожим на пустелю.

    Читайте також: Знищені озера та забруднене повітря – стали відомі наслідки окупації українських територій Росією
    Теги: МЗС Крим Росія окупанти дипломатія вода водопостачання Олексій Арестович
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вода піде лише у звільнений Крим. У МЗС прокоментували заяву Арестовича