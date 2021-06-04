У США дівчинка викрала авто, аби побачити океан

Стражі порядку дуже здивувалися, коли побачили за кермом дев’ятирічну дитину

В американському місті Уест-Веллі-Сіті легковий автомобіль на невеликій швидкості врізався у вантажівку, і поліцейські вирушили на виклик. Про це інформує ВВС.

Стражі порядку дуже здивувалися, коли побачили за кермом дев’ятирічну дівчинку, а поруч із нею на пасажирському сидінні сиділа її менша сестра.

Дівчатка проїхали 16 км двома головними дорогами, зачепили машину і врізалися у вантажівку. Вони були пристебнуті, тому не постраждали. Поліцію на місце аварії викликав шокований водій вантажівки.

Сестри сказали офіцерам, що їхали до Каліфорнії, щоб «скупатися в океані» і «поплавати з дельфінами». Відстань від їхнього рідного штату Юта до узбережжя – 1244 км.

Управління поліції Уест-Веллі-Сіті заявило, що дівчатка прокинулися близько 3 години ночі і викрали сімейний Chevrolet Malibu. Їхні батьки спали, і дізналися про інцидент, коли їх розбудила поліція. «Батьки були нажахані і дуже шоковані, коли виявили, що діти пішли», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що понад 155 млн людей в США отримали як мінімум одну дозу вакцини проти Covid-19, зокрема близько 2,4 млн дітей у віці до 18 років.

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