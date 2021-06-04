  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У США дівчинка викрала авто, аби побачити океан

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Американська поліція ще не затримувала таких маленьких порушників - У США дівчинка викрала авто, аби побачити океан
    Американська поліція ще не затримувала таких маленьких порушників
    Фото з відкритих джерел

    Стражі порядку дуже здивувалися, коли побачили за кермом дев’ятирічну дитину

    В американському місті Уест-Веллі-Сіті легковий автомобіль на невеликій швидкості врізався у вантажівку, і поліцейські вирушили на виклик. Про це інформує ВВС.

    Стражі порядку дуже здивувалися, коли побачили за кермом дев’ятирічну дівчинку, а поруч із нею на пасажирському сидінні сиділа її менша сестра.

    Дівчатка проїхали 16 км двома головними дорогами, зачепили машину і врізалися у вантажівку. Вони були пристебнуті, тому не постраждали. Поліцію на місце аварії викликав шокований водій вантажівки.

    Сестри сказали офіцерам, що їхали до Каліфорнії, щоб «скупатися в океані» і «поплавати з дельфінами». Відстань від їхнього рідного штату Юта до узбережжя 1244 км.

    Управління поліції Уест-Веллі-Сіті заявило, що дівчатка прокинулися близько 3 години ночі і викрали сімейний Chevrolet Malibu. Їхні батьки спали, і дізналися про інцидент, коли їх розбудила поліція. «Батьки були нажахані і дуже шоковані, коли виявили, що діти пішли», – йдеться у повідомленні.

    Додамо, що понад 155 млн людей в США отримали як мінімум одну дозу вакцини проти Covid-19, зокрема близько 2,4 млн дітей у віці до 18 років.

    Читайте також:
    Теги: США діти поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У США дівчинка викрала авто, аби побачити океан