Геращенко назвала нову команду Порошенка політичним спецназом
Ірина Геращенко пояснила, чим команда «Європейської солідарності» відрізняється від інших у демократичному таборі
Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко назвала нову команду Петра Порошенка політичним спецназом та пояснила, чим команда «Європейської солідарності» відрізняється від інших у демократичному таборі. Про це вона написала у Facebook.
«Журналісти задаються питанням: чим наша команда відрізняється від інших в демократичному таборі? ЄС - це політичний спецназ. Де є сильний комбат і команда досвідчених, мужніх, професійних, з позицією. Тих, хто не боїться брати віповідальність і йде вперед, відстоювати і боротися, ставити мету і її досягати, хто має маршрут і дорожню карту, вміє орієнтуватися в джунглях. Де ветерани з радістю приймають новачків і підставляють їм плече. Де нові люди - додають сили і впевненості, що прапор буде кому нести і відстоювати. А ті, хто мають досвід - користуються повагою і до їх слова дослухається», - наголосила Геращенко.
На її думку, в часи турбулентності, внутрішніх і зовнішніх викликів, в які стрімко мчить країна, в політиці потрібен спецназ. «..Так у Львові сьогодні охарактеризувала їхню команду. Такі в мене асоціації», - додала політик.
Зазаначимо, Ірина Геращенко у списку «Європейської солідарності» займає третє місце.
Загалом перша десятка «Європейської солідарності» виглядає так:
- П'ятий президент і лідер партії Петро Порошенко.
- Глава парламенту Андрій Парубій.
- Перша заступниця голови ВР Ірина Геращенко.
- Ветеран АТО і командувач десантно-штурмових військ Михайло Забродський.
- Телеведуча і громадська діячка Софія Федина.
- Уповноважений президента у справах кримськотатарського народу і нардеп від БПП Мустафа Джемілєв.
- Доброволець, волонтерка, медик, начальниця Медичного управління і реабілітації бійців Української добровольчої армії Яна Зінкевич.
- Голова Львівської ОДА Олег Синютка.
- Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.
- Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Як повідомлялось, четверо кандидатів з першої десятки партії «Європейська солідарність» ніколи не були в політиці.