Геращенко назвала нову команду Порошенка політичним спецназом



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Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Ірина Геращенко пояснила, чим команда «Європейської солідарності» відрізняється від інших у демократичному таборі

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко назвала нову команду Петра Порошенка політичним спецназом та пояснила, чим команда «Європейської солідарності» відрізняється від інших у демократичному таборі. Про це вона написала у Facebook.

«Журналісти задаються питанням: чим наша команда відрізняється від інших в демократичному таборі? ЄС - це політичний спецназ. Де є сильний комбат і команда досвідчених, мужніх, професійних, з позицією. Тих, хто не боїться брати віповідальність і йде вперед, відстоювати і боротися, ставити мету і її досягати, хто має маршрут і дорожню карту, вміє орієнтуватися в джунглях. Де ветерани з радістю приймають новачків і підставляють їм плече. Де нові люди - додають сили і впевненості, що прапор буде кому нести і відстоювати. А ті, хто мають досвід - користуються повагою і до їх слова дослухається», - наголосила Геращенко.

На її думку, в часи турбулентності, внутрішніх і зовнішніх викликів, в які стрімко мчить країна, в політиці потрібен спецназ. «..Так у Львові сьогодні охарактеризувала їхню команду. Такі в мене асоціації», - додала політик.

Зазаначимо, Ірина Геращенко у списку «Європейської солідарності» займає третє місце.

Загалом перша десятка «Європейської солідарності» виглядає так:

П'ятий президент і лідер партії Петро Порошенко. Глава парламенту Андрій Парубій. Перша заступниця голови ВР Ірина Геращенко. Ветеран АТО і командувач десантно-штурмових військ Михайло Забродський. Телеведуча і громадська діячка Софія Федина. Уповноважений президента у справах кримськотатарського народу і нардеп від БПП Мустафа Джемілєв. Доброволець, волонтерка, медик, начальниця Медичного управління і реабілітації бійців Української добровольчої армії Яна Зінкевич. Голова Львівської ОДА Олег Синютка. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомлялось, четверо кандидатів з першої десятки партії «Європейська солідарність» ніколи не були в політиці.

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