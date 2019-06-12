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    Геращенко назвала нову команду Порошенка політичним спецназом

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    Геращенко назвала нову команду Порошенка політичним спецназом
    Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

    Ірина Геращенко пояснила, чим команда «Європейської солідарності» відрізняється від інших у демократичному таборі

    Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко назвала нову команду Петра Порошенка політичним спецназом та пояснила, чим команда «Європейської солідарності» відрізняється від інших у демократичному таборі. Про це вона написала у Facebook.

    «Журналісти задаються питанням: чим наша команда відрізняється від інших в демократичному таборі? ЄС - це політичний спецназ. Де є сильний комбат і команда досвідчених,  мужніх, професійних, з позицією. Тих, хто не боїться брати віповідальність і йде вперед, відстоювати і боротися, ставити мету і її досягати, хто має маршрут і дорожню карту, вміє орієнтуватися в джунглях. Де ветерани з радістю приймають новачків і підставляють їм плече. Де нові люди - додають сили і впевненості, що прапор буде кому нести і відстоювати. А ті, хто мають досвід - користуються повагою і до їх слова дослухається», - наголосила Геращенко.

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    На її думку, в часи турбулентності, внутрішніх і зовнішніх викликів, в які стрімко мчить країна, в політиці потрібен спецназ. «..Так у Львові сьогодні охарактеризувала їхню команду. Такі в мене асоціації», - додала політик.

    Зазаначимо, Ірина Геращенко у списку «Європейської солідарності» займає третє місце.

    Загалом перша десятка «Європейської солідарності» виглядає так:

    1. П'ятий президент і лідер партії Петро Порошенко.
    2. Глава парламенту Андрій Парубій.
    3. Перша заступниця голови ВР Ірина Геращенко.
    4. Ветеран АТО і командувач десантно-штурмових військ Михайло Забродський.
    5. Телеведуча і громадська діячка Софія Федина.
    6. Уповноважений президента у справах кримськотатарського народу і нардеп від БПП Мустафа Джемілєв.
    7. Доброволець, волонтерка, медик, начальниця Медичного управління і реабілітації бійців Української добровольчої армії Яна Зінкевич.
    8. Голова Львівської ОДА Олег Синютка.
    9. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.
    10. Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

    Як повідомлялось, четверо кандидатів з першої десятки партії «Європейська солідарність» ніколи не були в політиці.

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