З'їзд партії Порошенка «Європейська солідарність» відбудеться у неділю



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«Євросолідарність» збереться на другий етап з'їзду 9 червня Фото: AFP

З'їзд визначиться з партійним списком кандидатів у народні депутати, які балотуватимуться на позачергових виборах до Верховної Ради

Партія п'ятого президента України Петра Порошенка «Європейська солідарність» проведе другий етап з'їзду в неділю, 9 червня, на якому визначиться з передвиборчим списком на парламентські вибори. Про це повідомив Главкому глава секретаріату «Європейської солідарості» Максим Саврасов.

«Євросолідарність» збереться на другий етап з'їзду 9 червня», - повідомив Саврасов.

За його словами, з'їзд визначиться з партійним списком кандидатів у народні депутати, які балотуватимуться на позачергових виборах до Верховної Ради.

Як повідомлялося, кандидати потраплять до партійного списку за результатами праймеріз, які проводить громадська організація «Справа громад».

Як відомо, 24 травня з’їзд партії Блок Петра Порошенка «Солідарність», підтримавши пропозицію громадських активістів, ухвалив рішення змінити назву партії на «Європейську солідарність».

31 травня Головою партії «Європейська солідарність» був обраний Петро Порошенко.

Партія також суттєво оновила склад Центральної ради та президії. До керівних органів партії увійшли відомі громадські активісти, волонтери, ветерани АТО, журналісти, експерти. Зокрема, волонтерка, голос Львівського Євромайдану, доцент Львівського університету Софія Федина; ветеран АТО, боєць 95-ї окремої десантно-штурмової бригади аеромобільних військ Олександр Погребиський; перша віце-спікерка Ірина Геращенко; тележурналіст Віталій Гайдукевич; засновник групи волонтерів «Крила Фенікса» Юрій Бірюков.

Дострокові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня.