Телеканал «1+1» спіймали на навмисному очорненні Порошенка (відеофакт)



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Команда Петра Порошенка

В ефірі «ТСН.Тиждень» 9 червня і в програмі «Сніданок з 1+1» вранці 10 червня акцентували на тому, що до влади рвуться «старі обличчя», хоча чотири людини з першої десятки партії Порошенка ніколи не були в політиці

Телеканал «1+1», відомий своєю підтримкою президента України Володимира Зеленського, спіймали на черговій маніпуляції, пише «Обозреватель».

Аналізуючи списки партій на виборах до Верховної Ради, журналісти навмисне спотворили інформацію про політичну силу п'ятого глави держави Петра Порошенка «Європейська солідарність». На це звернув увагу головний редактор інтернет-видання «Новинарня» Дмитро Лиховій на сторінці у Facebook.

І в ефірі «ТСН.Тиждень» 9 червня, і в програмі «Сніданок з 1+1» вранці 10 червня акцентували на тому, що до влади хочуть прорватися «старі обличчя», хоча чотири людини з першої десятки партії Порошенка ніколи не були у політиці. Про це журналісти змовчали.

«Коли вчора в новинах «1+1» нашвидкуруч аналізували партійні списки і не згадали про Героя України, командуючого ДШВ Михайла Забродського в п'ятірці «ЄС», я подумав: ну, буває, всього не охопиш, акцент на іншому. Але сьогодні за новинами і коментарями-інфографіками «Сніданку з 1+1» вже видно, що це свідома маніпуляція каналу Коломойського. Про Забродського, навіть про госпітальєрку Яну Зінкевич – мовчок», – написав журналіст.

Як видно на відео, ведучий Єгор Гордєєв дуже своєрідно коментував списки «Європейської солідарності». Не без іронії він заявив про амбіції Петра Порошенка очолити уряд, підкресливши, що «востаннє він був прем'єром за часів Віктора Януковича, хто забув».

Водночас ведучий назвав Порошенка «експрезидентом», хоча, згідно з Конституцією, президент зберігає звання довічно, крім усунення його в порядку імпічменту.

«У топ-10 практично всі зірки епохи експрезидента. Це Ірина Геращенко, Мустафа Джемілєв, Іванна Климпуш-Цинцадзе. Порівняно невелику кількість нових облич пояснив спікер парламенту Андрій Парубій. Він другий номер у списку. Цікаве пояснення. Вони – «ЄС» – дорослі, а в парламент ідуть діти, яких не можна залишати в кімнаті одних, та ще й із сірниками. Ось така логіка. П'ятий номер – Софія Федина. Голос Майдану, співачка, телеведуча. Насмілюся припустити, що не стільки для залучення уваги й голосів, скільки для зайвого підкреслення патріотизму і піднесення партії», – зіронізував Гордєєв.

«Що тут сказати. Хто інформує, а плюси п****зять», – підсумував Лиховій.

Нагадаємо, що генеральний директор телеканалу «1+1» Олександр Ткаченко йде до Верховної Ради від партії Володимира Зеленського «Слуга народу».