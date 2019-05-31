Оновлений Блок Порошенка: без Гройсмана і Луценка, але з Парубієм і дівчатами



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Якщо судити по сьогоднішньому з’їзду, то ніякого обіцяного оновлення після провалених президентських виборів в «Солідарності» не видно

Перейменована партія колишнього президента вийшла на старт дострокових виборів

Сьогоднішній з’їзд партії «Європейська Солідарність» виглядав менш масштабно, ніж заходи, які ще недавно штаб Петра Порошенка влаштовував у столичних Виставковому центрі та «Мистецькому Арсеналі». Нагадаємо, у першому Петра Олексійовича висували у президенти, у другому він з командою провели перший та другий тур виборів.

По-перше, сьогоднішній захід у проходив у меншому за площею приміщенні. По-друге, заходи безпеки були значно слабші: ані металодетекторних рамок, ані індивідуальних перевірок охороною. Зайве нагадування: Порошенко – більше не президент. По-третє, навіть частування для учасників заходу було скромнішим, бутербродно-пиріжковим. Під час президентських виборів гостей частували бургерами, гарячими сосисками, солодощами. Та й людей зібралося значно менше.

Заяву на прийняття в партію можна було подати прямо на з’їзді

«ЄС» – плід ребрендингу «Солідарності» екс-президента, який помітно тішиться, що йому фактично вдалося «прихватизувати» абревіатуру Євросоюзу. Окрім журналістів, у залі було чимало парламентарів та членів Кабміну. Втім, не усі, хто очікував на конверт із запрошенням на з’їзд, його отримали. Не було партнерів «Солідарності» з «Удару» – Ірину Геращенко та Марію Іонову, які потрапили до БПП за квотою Кличка давно вже можна зараховувати в особисту гвардію Порошенка. «Ударівці» нібито вирішили знову йти на вибори разом з Порошенком, але не все виявилось так просто. Володимир Кличко все ще в роздумах – мер Києва через свій статус поки не ризикує йти в опозиційну нішу, якою тепер оголосила себе «Європейська солідарність».

Відсутні були не тільки «ударівці» на чолі Кличком, не було й таких соратників екс-президента, як прем’єр Володимир Гройсман і генпрокурор Юрій Луценко. Як вже повідомляв «Главком», недовідставлений глава уряду намилився в автономне політичне плавання. А генпрокурор Юрій Луценко все намагається прислужитися новому президенту: Зеленський його то звільняє, то ні. А ще кілька місяців тому і прем’єр, і прокурор, нагадаємо, відвідали форум, на якому Порошенка висували в президенти, та навіть штовхали там пафосні спічі.

Проте цього разу до Порошенка знову прийшов спікер парламенту Андрій Парубій, який досі є членом «Народного фронту».

Ба більше, спершу він сидів через два місця від Порошенка, а потім виступив зі сцени, де заявив, що, звісно, піде на вибори, причому у компанії однодумців. Власне, у тому, що Парубій буде бажаним гостем у Порошенка, сумнівів не було. Спікера вже давно у найближчому колі екс-глави держави вважають своїм. В останні роки президентства Порошенка він сприяв проходженню усіх ініціатив Петра Олексійовича. Судячи з усього, голова Верховної Ради – один з небагатьох «фронтовиків», у якого будуть шанси потрапити до наступного парламенту.

Втім, на з’їзді були і нові обличчя: Олександр Погребинський (боєць 95-ї окремої десантно-штурмової бригади аеромобільних військ), Віталій Гайдукевич (журналіст, екс-радник екс-начальника Генштабу Віктора Муженка), 25-річна голова молодіжки «Солідарності» Дінара Габібулаєва (голова ГО «Солідарна молодь»), яка під час президентської кампанії влаштовувала пікети проти Володимира Зеленського. «Без оновлення партії на 50% нам нічого не світить», – переконані у політсилі.

На цьому етапі з’їзду не планувалось визначатись зі списками кандидатів на вибори, тож зібралися, лише аби продемонструвати перезавантаження і виголосити палкі промови. Попри ребрендинг партії – зміну назви, логотипу, вливання свіжої крові – незмінною залишилася пафосна патріотичність з діжками «євроатлантичного єлею». Особливо цим, як не дивно, відзначилось молоде поповнення команди екс-президента.

Тон задав сам Порошенко, риторика якого практично не зазнала змін у порівнянні з виступами під час передвиборчої кампанії. Зі сцени він повторював ті самі тези, які не лише його прихильники, а й усі пересічні громадяни вже вивчили назубок під час передвиборчої кампанії – безвіз, Томос, «армія-мова-віра», «найуспішніші п’ять років»... Не обійшлось без тролінгу головного конкурента на президентських виборах: «Високодостойні однодумці, шановні пані та панове!.. Хоча, щоправда, новий протокол рекомендує звертатися як «чуваки і чувіхи». Порошенко прогнозовано став основним промовцем – без папірця і запинок він говорив зі сцени впродовж півгодини.

У порядку денному був пункт про обрання керівника нової-старої партії і зрозуміло, що ним «на вимогу громадськості» став сам екс-президент. «Велика честь для мене – очолити політичну силу, яка п’ять років тому не побоялася взяти на себе надзвичайно важкий хрест, велику відповідальність за майбутнє країни, яка опинилася на краю безодні», – промовив він та пообіцяв перемогти на виборах. Все б нічого, але в президентську бутність Порошенко майже не цікавився своєю політичною силою. Три роки вона фактично перебувала без голови, оскільки Віталій Кличко склав з себе ці повноваження ще в 2016 році, і партія за цей час ніяк не могла зібратись на з’їзд, аби у нього цю відставку прийняти.

До речі, Порошенка так поспішали зробити головою, що з’їзд просто забув звільнити Кличка, тож у партії тепер своєрідне «двовладдя». В президію увійшли: сам Порошенко, перший віце-спікер Ірина Геращенко, нардеп Марія Іонова, колишній радник Порошенка Юрій Бірюков, керівник секретаріату партії Максим Саврасов, політолог Сергій Таран, журналіст Віталій Гайдукевич та екс-губернатор Львівщини Олег Синютка. Виборчий штаб очолить Сергій Березенко, який виконував певні делікатні функції і під час президентській кампанії. Сам депутат запевняє, що не піде по списку політсили, а буде, як і минулого разу, балотуватись по мажоритарці на Чернігівщині, де він свого часу зійшовся у битві з Геннадієм Корбаном.

Головою штабу став народний депутат Сергій Березенко

Один з співрозмовників «Главкома» з оточення Порошенка визнавав, що не всі у партії були задоволені таким архаїчним форматом з’їзду. «Після поразки у перших двох турах роботу над помилками не зроблено. Та й кому робити? Головний політтехнолог переконаний, що все робить правильно і ні до кого не дослухається», – сказав він, натякаючи на Петра Олексійовича, який завжди сам керує своїми кампаніями. «Із таким рівнем пафосу ми отримаємо наші 3%. Це все було б добре у 90-х, зараз запити зовсім інші», – робить висновок джерело, коли зі сцени вже полився український спів.

А конкурентів у оновленої партії Порошенка вистачає. Там занепокоєні тим, що велика частина їхнього ультрапатріотично налаштованого електорату проголосує за «Голос» Святослава Вакарчука. «Це для нас червоний рівень загрози, адже основний електорат Вакарчука – той самий, що і в Порошенка: патріотично налаштований Захід України», – визнало співрозмовник.

Якщо ж судити по сьогоднішньому з’їзду, дійсно, ніякого обіцяного оновлення після провалених президентських виборів в «Солідарності» не видно. Для цього мало прибрати одіозних Кононенка – Грановського та виставити в перші ряди молодих дівчат з комсомольським завзяттям, які мліють при появі лідера. «Другий тур» з’їзду, на якому буде затверджений список кандидатів в депутати від «ЄС», відбудеться вже за тиждень.