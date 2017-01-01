Геращенко: у полоні бойовиків знаходяться вже 170 українців

На сьогодні бойовики підтверджують лише 97 українців зі списку полонених

Кількість українців, які незаконно утримуються бойовиками терористичних «ЛНР» і «ДНР», продовжує зростати. Про це журналістам повідомила перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко за підсумками наради у президента України, повідомляє «112 Україна». За її словами, присутній на зустрічі керівник СБУ Василь Грицак



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Процес обміну полоненими

На сьогодні бойовики підтверджують лише 97 українців зі списку полонених

Кількість українців, які незаконно утримуються бойовиками терористичних «ЛНР» і «ДНР», продовжує зростати. Про це журналістам повідомила перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко за підсумками наради у президента України, повідомляє «112 Україна».

За її словами, присутній на зустрічі керівник СБУ Василь Грицак озвучив нову невтішну цифру: на сьогоднішній день число українців, незаконно затриманих бойовиками, становить 170.

«Це ті громадяни, чиї родичі або побратими звернулися до СБУ. Але не всіх громадян представники ОРДЛО підтверджують, що вони утримують. На сьогодні вони підтверджують лише 97 осіб, з них тих, у кого встановлено місцезнаходження, 74 громадянина, будуть звільнені 27 грудня», - пояснила Геращенко.

Також, за її словами, президент доручив забезпечити звільнених українців медичною допомогою, а також оперативно доставити їх до власних родин.

Сьогодні стало відомо, що обмін заручниками за формулою «306 на 74» відбудеться у середу, 27 грудня. Його час і місце не повідомляють з міркувань безпеки. Передбачається, що Україна передасть бойовикам тих осіб, звільнення яких не суперечить законодавству.

За словами координатора групи щодо обміну полоненими «Патріот» Олега Котенко, українська сторона не знає, кого звільнять з полону бойовиків.