Волинець: Фахівців у Міненерго майже не залишилося



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Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець Фото: 368.media

На думку голови Незалежної профспілки гірників, вугільній галузі потрібен досвідчений криза-менеджер

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик робить нелогічні призначення людей, які часто некомпетентні в питаннях галузі, заявив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Нещодавно призначені міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом директори держшахт – це тимчасові люди на перехідний період, заявив лідер Незалежної профспілки гірників України, голова Конфедерації вугільних профспілок України Михайло Волинець в інтерв'ю виданню 368.media, опублікованому 10 липня.

Так він відповів на запитання журналіста, чи знає про «таємний» офіс Міненерго.

«Я ознайомлений із цією інформацією. За моїми даними, поки що йдеться про призначення тимчасових людей на перехідний період. У Міненерго відрекомендовують їх як криза-менеджерів. З огляду на це нинішньому міністру енергетики стан галузі байдужий. Згадайте недавню історію про ексмера Харцизька Валерія Дубового. Його намагалися протягнути у ДП «Мирноградвугілля». Насалик підійшов до провалля. Він робить нелогічні призначення людей, які часто некомпетентні в питаннях галузі. Зараз він займається передвиборчою роботою на окрузі в Калуші та збиванням бізнес-капіталу», – вважає Волинець.

Голова профспілки підкреслив, що Насалик не приїхав на шахту «Лісова», коли там сталася аварія.

«Він був у цей час у Калуші. Лише 150 кілометрів від шахти, але не приїхав. Не приїхав він тому, що вирішував питання тосовно Калуської ТЕЦ. Спочатку Кабмін Володимира Гройсмана на закритому засіданні наприкінці травня вивів її з державної власності та передав у комунальну. Тепер Насалик хоче через місцеву громаду прибрати її до своїх рук», – заявив він.

Волинець додав, що «шкурний інтерес міністра виявляється також у питанні створення Національної вугільної компанії».

«Поки що це лише піар-проєкт Насалика і Гройсмана. Реальної роботи я не бачу. Навпаки, зараз міністру вигідно виділяти окремі шахти, ставити нових директорів і буквально «добивати» підприємства, які ледве дихають. Поки ці горе-професіонали навіть не можуть організувати стабільну роботу вуглевидобувної промисловості», – підкреслив лідер профспілки.

Співрозмовник видання зазначив, що засідання РНБО з питань розвитку вугільної галузі «готували поспіхом і якогось конкретного рішення поки немає».

«Я ставив запитання секретарю РНБО Олександру Данилюку і він обіцяв повернутися до проблеми найближчим часом, щоб належно оцінити ситуацію. Але все занадто затяглося. Реально чекати більше не можна», – сказав Волинець.

Він прокоментував чутки про можливе призначення представника президента в Кабміні Андрія Геруса міністром після парламентських виборів.

«Герус здібна і талановита молода людина, але у нього немає досвіду управління проєктами такого рівня. Я впевнений, що в новому Кабміні йому знайдуть ефективніше застосування. Тут потрібен досвідчений криза-менеджер із нашої сфери. Подивіться на заступників Насалика – усе абсолютно непідготовлені люди. Навіть держсекретар. Фахівців у Міненерго майже не залишилося. До того ж у новому Кабміні має бути щільна робота з міністерствами фінансів та економічного розвитку, грамотне кураторство з боку профільного віце-прем'єра. Людей потрібно підбирати вже зараз», – упевнений Волинець.

Він вважає, що президент України Володимир Зеленський ще не звернув увагу на ситуацію в галузі.

«Поки що я бачу, що президент ще не виявив політичної волі в цьому питанні. Його команда цього питання публічно не торкалася. Мені хочеться вірити, що проблему вони бачать і в ній розбираються, що силовики накопичують матеріал і незабаром буде реакція», – резюмував голова профспілки гірників.