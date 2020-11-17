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    Гетманцев відреагував на проєкт постанови про своє звільнення

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    Данило Гетманцев - Гетманцев відреагував на проєкт постанови про своє звільнення
    Данило Гетманцев

    Він вважає це помстою за свою позицію на комітеті

    17 листопада на сайті Верховної ради з’явився проєкт постанови про звільнення голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева «у зв’язку з незадовільною роботою на посаді». Серед підписантів проєкту – депутати з груп «Довіра», «За майбутнє» та фракції «Європейська солідарність».

    «Я пов’язую цей проєкт постанови з рішенням, яке було прийнято на комітеті в понеділок щодо законопроєкту № 3656 про зменшення ставки ПДВ для сільськогосподарських товаровиробників з 20 до 14 %, – заявив Гетманцев в коментарі «Главкому». – Я вважаю це рішення лобістським та невмотивованим і таким, що заподіє шкоди переробній галузі та державному бюджету. Комітет, на жаль, його підтримав, але я і ще 14 членів комітету виступили проти цього. Я активно агітував членів комітету не підтримувати це рішення і з цим пов’язую подальші кроки цих трьох депутатських груп та фракцій».

    Зауважимо, що авторами законопроєкту № 3656 є кілька «слуг народу», зокрема, голова аграрного комітету Микола Сольський та голова фракції Давид Арахамія.

    Гетманцев звертає увагу, що проєкт постанови про його звільнення зареєстровано з порушенням регламенту: «За регламентом таке рішення має бути погоджено з головою нашої фракції Давидом Арахамією, а він його не погоджував. Більш того, такий проєкт постанови має бути поданий або головою Верховної Ради, або комітетом. Комітет такого рішення не приймав, голова ВР – також. Коли ми приймаємо кадрові рішення в Верховній Раді – це прекрасно, але вони мають прийматись відповідно до регламенту».

    На питання, чи пов’язує він появу цієї постанови з сьогоднішнім провальним голосуванням за законопроєкт № 4313-д авторства його комітету щодо відстрочки касових апаратів для ФОПів, Гетманцев відповів: «Я за фіскалізацію, як і половина українців. Якщо ж невелика група контрабандистів та «тіньовиків» виступає проти «білого» ринку та захисту прав споживачів і на цій підставі мене звільнять з посади, я не вважаю це правильним рішенням. Але колеги мають визначатись».

    Як повідомлялося, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що більшість українців підтримують введення касових апаратів для підприємців.

    Також нагадаємо, що Нацбанк хоче спростити касові операції ФОП.

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    Теги: відставка Данило Гетманцев
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