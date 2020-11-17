Гетманцев відреагував на проєкт постанови про своє звільнення

Він вважає це помстою за свою позицію на комітеті

17 листопада на сайті Верховної ради з’явився проєкт постанови про звільнення голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева «у зв’язку з незадовільною роботою на посаді». Серед підписантів проєкту – депутати з груп «Довіра», «За майбутнє» та фракції «Європейська солідарність».

«Я пов’язую цей проєкт постанови з рішенням, яке було прийнято на комітеті в понеділок щодо законопроєкту № 3656 про зменшення ставки ПДВ для сільськогосподарських товаровиробників з 20 до 14 %, – заявив Гетманцев в коментарі «Главкому». – Я вважаю це рішення лобістським та невмотивованим і таким, що заподіє шкоди переробній галузі та державному бюджету. Комітет, на жаль, його підтримав, але я і ще 14 членів комітету виступили проти цього. Я активно агітував членів комітету не підтримувати це рішення і з цим пов’язую подальші кроки цих трьох депутатських груп та фракцій».

Зауважимо, що авторами законопроєкту № 3656 є кілька «слуг народу», зокрема, голова аграрного комітету Микола Сольський та голова фракції Давид Арахамія.

Гетманцев звертає увагу, що проєкт постанови про його звільнення зареєстровано з порушенням регламенту: «За регламентом таке рішення має бути погоджено з головою нашої фракції Давидом Арахамією, а він його не погоджував. Більш того, такий проєкт постанови має бути поданий або головою Верховної Ради, або комітетом. Комітет такого рішення не приймав, голова ВР – також. Коли ми приймаємо кадрові рішення в Верховній Раді – це прекрасно, але вони мають прийматись відповідно до регламенту».

На питання, чи пов’язує він появу цієї постанови з сьогоднішнім провальним голосуванням за законопроєкт № 4313-д авторства його комітету щодо відстрочки касових апаратів для ФОПів, Гетманцев відповів: «Я за фіскалізацію, як і половина українців. Якщо ж невелика група контрабандистів та «тіньовиків» виступає проти «білого» ринку та захисту прав споживачів і на цій підставі мене звільнять з посади, я не вважаю це правильним рішенням. Але колеги мають визначатись».

Як повідомлялося, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що більшість українців підтримують введення касових апаратів для підприємців.



Також нагадаємо, що Нацбанк хоче спростити касові операції ФОП.

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