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    Події в Україні

    Гетманцев: Народ підтримує введення касових апаратів для ФОП

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    ФОП та іншим підприємцям дозволять використовувати безкоштовні аналоги касових апаратів у вигляді додатків на смартфони та ін. - Гетманцев: Народ підтримує введення касових апаратів для ФОП
    ФОП та іншим підприємцям дозволять використовувати безкоштовні аналоги касових апаратів у вигляді додатків на смартфони та ін.

    Депутат: держава має приймати рішення на користь виваженої більшості, а не агресивної меншості

    Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що більшість українців підтримують введення касових апаратів для підприємців.

    В інтерв’ю «Главкому» Гетманцев пояснив, що не боїться об’єднання євробляхерів та підприємців на Майдані, які протестують проти відтермінування фіскалізації.

    «В мене нема соціології стосовно автомобілів на європейських номерах, але є соціологія щодо фіскалізації, яку підтримують за різними оцінками від 50% до 80% громадян, а виступають проти лише від 13% до 16%. Розумію, що політичні сили, які спекулюють на темі «вбивства ФОПів електронним чеком», є більш агресивними та краще організованими. Але держава на те і держава, щоб приймати рішення на користь виваженої більшості, а не агресивної меншості. Тому, боротьба за право на тінь не має жодної ані моральної, ані юридичної підстави», – наголосив парламентарій.

    Політик додає, що в їхньому комітеті 80% розглянутих законів так чи інакше торкалися детінізації.

    «Ці ініціативи викликають шалену критику. При цьому про детінізацію говорять всі. Але якщо ми цього не зробимо, то залишимося далі в Середньовіччі, в найбіднішій країні Європи. Ми йшли у владу точно не за цим», – пояснив Гетманцев.

    Нагадаємо, що закони про застосування касових апаратів у сферах торгівлі, харчування та послуг, а також про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі, які 17 жовтня підписав президент Володимир Зеленський.

    Вони запроваджують обов'язковість використання реєстраторів розрахункових операцій фізичними особами-підприємцями, що працюють у сферах торгівлі та харчування. Разом з цим, таким ФОП та іншим підприємцям дозволять використовувати безкоштовні аналоги касових апаратів у вигляді додатків на смартфони, планшети та комп’ютери.

    Однак, Верховна Рада не змогла відстрочити введення касових апаратів для ФОПів до 2022 року.

    Також нагадаємо, що Нацбанк хоче спростити касові операції ФОП.

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    Теги: Верховна Рада депутат держава Володимир Зеленський президент Данило Гетманцев
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