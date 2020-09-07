Нацбанк хоче спростити касові операції ФОП



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Нацбанк хоче спростити касові операції ФОП

Відповідний проект змін до Положення про ведення касових операцій винесено на громадське обговорення

Національний банк України планує спростити ведення касових операцій в національній валюті. Це пов'язано зі змінами в українському законодавстві.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо функціонування е-кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців» полегшив облік доходів роботи фізичних осіб-підприємців – платників єдиного податку першої та другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість.

Такі фізичні особи-підприємці вестимуть облік у довільній формі (паперовій або електронній), помісячно відображаючи отримані доходи.

«Оскільки чинне положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні містить посилання на документи, які застосовують ФОП для обліку готівки, НБУ має намір привести його у відповідність до вимог цього закону», – йдеться в повідомленні.

Відповідний проект змін до Положення про ведення касових операцій винесено на громадське обговорення.

Закон № 786-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб – підприємців» Верховна Рада прийняла 14 липня 2020 року.

Нагадаємо, українцям з вересня перерахують зарплати: стало відомо, скільки ФОП повинен платити податків за працівників. Відповідно до закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», мінімальна ставка ЄСВ встановлюється у розмірі 22% від мінімальної зарплати. Отже, з 1 вересня 2020 року ЄСВ становить 1100 грн на місяць (3300 грн за квартал).

Також президент Зеленський підписав закон про відміну паперових бухгалтерських книг. Документ передбачає скасування обов’язкової книги обліку доходів для ФОП.