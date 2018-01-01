Гімн Канади зроблять гендерно нейтральним

Оновлений текст національного гімну наблизить його до оригінальної версії

Парламент Канади проголосував за внесення змін до національного гімну з метою надання йому гендерної нейтральності.

Це рішення підтримали обидві палати парламенту.

Поданий депутатом від правлячої Ліберальної партії Морілем Беланже законопроект пропонує змінити слова англомовної версії гімну «серця твоїх синів палають любов’ю до тебе» на «наші серця падають любов’ю до тебе».

Зазначимо, що дебати із приводу цього законопроекту тривали у верхній палаті парламенту 18 місяців. Врешті сенатори від опозиції відмовилися його підтримувати і покинули залу засідань, однак голосів провладних та незалежних законодавців виявилося досить.

Аби набути законної сили законопроекту залишилося лише отримати схвалення генерал-губернатора, але із проходженням цього етапу складнощів не передбачається.