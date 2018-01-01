Гімн Канади зроблять гендерно нейтральним
- Сьогодні, 07:24
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Оновлений текст національного гімну наблизить його до оригінальної версії
Парламент Канади проголосував за внесення змін до національного гімну з метою надання йому гендерної нейтральності.
Це рішення підтримали обидві палати парламенту.
Поданий депутатом від правлячої Ліберальної партії Морілем Беланже законопроект пропонує змінити слова англомовної версії гімну «серця твоїх синів палають любов’ю до тебе» на «наші серця падають любов’ю до тебе».
Аби набути законної сили законопроекту залишилося лише отримати схвалення генерал-губернатора, але із проходженням цього етапу складнощів не передбачається.
Додамо, що оновлений текст національного гімну наблизить його до оригінальної версії, адже згадка про синів з’явилася у славні після завершення Першої світової війни для увіковічення пам'яті загиблих.
Джерело: Укрінформ