Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Через ворожі атаки у кількох регіонах знеструмлені споживачі
Через ворожі атаки є нові знеструмлення у шести областях 

Через чергові ворожі атаки на об'єкти критичної інфраструктури в Україні зафіксовано нові масштабні вимкнення світла. Нині пошкодження мереж зафіксовано у шести областях. Про це інформує «Главком» з посиланням на повідомлення «Укренерго» в соцмережі.

Як повідомляється, протягом минулої доби ворог продовжив цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. Як наслідок, знеструмлені споживачі в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській і Донецькій областях. 

«Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів», – йдеться в повідомленні. 

Енергетики також повідомляють, що в окремих областях вимушено застосовані аварійні знеструмлення, які будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. 

Нагадаємо, Шмигаль назвав три міста, де найскладніша ситуація з електропостачанням. Найбільше постраждали через обстріли енергетичні об'єкти в Києві, на Одещині та Дніпровщині.

«Ситуація з електропостачанням залишається складною. У більшості зон світло є 3-4 години після 7-8 годин відсутності, в окремих складних випадках – лише 2-3 години. Над відновленням електропостачання сьогодні в Києві працювали 62 бригади», – повідомив Денис Шмигаль. 

