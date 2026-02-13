Головна Новини
search button user button menu button

Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Передача першого дрона "Лінза 3.0" на майданчику Quantum Frontline Industries (QFI)
фото з відкритих джерел

Українсько-німецьке спільне підприємство Quantum Frontline Industries передало президенту України Володимиру Зеленському перший український дрон "Лінза 3.0"

Сьогодні, 13 лютого, президент Володимир Зеленський відвідав у Німеччині новий виробничий майданчик QFI, на якому виготовляють дрони для України. Там відбулася передача першого дрона «Лінза 3.0». Про це повідомляє «Главком » з посиланням на допис президента України

Повідомляється, що дрон «Лінза 3.0» розробила українська компанія Frontline Robotics, яка займається виробництвом QFI у Німеччині. 

Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині фото 1

«Сьогодні я прийняв перший спільно виготовлений ударний дрон. Ми побачили виробничу лінію і перший політ безпілотника. Це сучасна українська технологія. Перевірена в бою. Оснащена штучним інтелектом. Він завдаватиме ударів, підтримувати розвідку, захищатиме наших воєнів. І вже цього року 10 тисяч дронів, вироблених тут, будуть передані Україні й посилять нашу війську», – сказав Володимир Зеленський.

Дрони Linza 3.0 на виробничому майданчику QFI в Німеччині
Дрони Linza 3.0 на виробничому майданчику QFI в Німеччині
фото з відкритих джерел

Під час поїздки підприємство також відвідав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він підкреслив швидкий запуск проєкту та важливість бойового досвіду для впровадження інновацій.

За словами президента, Європа потрібна незалежна й сильна оборонна промисловість – у партнерстві зі Сполученими Штатами. Я вважаю, що Європа має бути незалежною, із сильними гарантіями безпеки.

«Упевнений, що Україна є сильним партнером, хорошим партнером із реальним досвідом, здобутим через цю війну – трагічну війну. Але ми готові ділитися ним, готові бутими, готові підтримати Європу, і, звісно, ​​ми розраховуємо на стратегічне партнерство з Німеччиною та іншими європейськими країнами», – заявив глава держави.

Зауважимо, «Лінза 3.0» – багатоцільовий дрон із модулем візуально-інерціальної навігації з підтримкою ШІ, який може нести до 4 кг корисного навантаження на відстані до 15 км і перебувати на повітрі до 60. 

цю, Німеччина та Україна створили спільне підприємство з виробництва ударних БпЛА. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія цього року випустила 10 тисяч безпілотників, виготовлених у межах першого спільного підприємства України та Німеччини.

Також «Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини для участі в Мюнхенській безпековій конференції, де запланований його основний виступ 14 лютого. У межах візиту голова держави проводить серію двосторонніх переговорів із європейськими лідерами та представниками США, а також бере участь у зустрічі «Берлінського формату».

Читайте також:

Теги: Німеччина Володимир Зеленський Україна дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кличко обурився словами Зеленського про малу інтенсивність у столиці
Енергоколапс у Києві. Кличко різко відповів президенту на слова про бездіяльність
14 сiчня, 23:15
Колишній міністр розвитку громад, територій та інфраструктур займатиметься питаннями інфраструктури та взаємодії з громадами
Президент знайшов посаду для опального ексвіцепрем'єра Кубракова
20 сiчня, 17:47
Глава держави переконаний, що Москва має ресурси, аби продовжувати воювати з Україною
Зеленський оцінив готовність Росії закінчити війну станом на початок 2026 року
30 сiчня, 12:07
Зеленський відзначив орденами «За мужність» воїна та воєнкора: що відомо
Зеленський відзначив орденами «За мужність» воїна та воєнкора: що відомо
3 лютого, 13:25
Замах на заступника начальника ГРУ, ЄС показав 20-й пакет санкцій проти РФ. Головне за 6 лютого 2026
Замах на заступника начальника ГРУ, ЄС показав 20-й пакет санкцій проти РФ. Головне за 6 лютого 2026
6 лютого, 21:19
США та Україна готують пропозицію енергетичного перемир’я для РФ
США та Україна запропонують РФ оголосити енергетичне перемир’я – FT
22 сiчня, 19:28
«Поки що білому шпіцу Лукашенка залишено більше прав, ніж народу Білорусі», – сказав президент
Зеленський у Вільнюсі згадав про шпіца Лукашенка: що він мав на увазі
25 сiчня, 15:52
Дипломатичний скандал з Угорщиною, програма «СвітлоДім». Головне за 28 січня 2026 року
Дипломатичний скандал з Угорщиною, програма «СвітлоДім». Головне за 28 січня 2026 року
28 сiчня, 21:28
Президент ОАЕ Мохамед бін Заїд Аль Нахайян приймає голів делегацій, що беруть участь у тристоронніх переговорах між США, Росією та Україною
Що змусило Росію сісти за стіл переговорів з Україною – версія The New York Times
31 сiчня, 21:37

Новини

Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Сьогодні, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Сьогодні, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Сьогодні, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Сьогодні, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Сьогодні, 13:12
Вашингтон, Київ та Москва готують новий раунд діалогу: заява Кремля
Сьогодні, 12:27

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua