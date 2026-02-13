Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині

Українсько-німецьке спільне підприємство Quantum Frontline Industries передало президенту України Володимиру Зеленському перший український дрон "Лінза 3.0"

Сьогодні, 13 лютого, президент Володимир Зеленський відвідав у Німеччині новий виробничий майданчик QFI, на якому виготовляють дрони для України. Там відбулася передача першого дрона «Лінза 3.0». Про це повідомляє «Главком » з посиланням на допис президента України .

Повідомляється, що дрон «Лінза 3.0» розробила українська компанія Frontline Robotics, яка займається виробництвом QFI у Німеччині.

«Сьогодні я прийняв перший спільно виготовлений ударний дрон. Ми побачили виробничу лінію і перший політ безпілотника. Це сучасна українська технологія. Перевірена в бою. Оснащена штучним інтелектом. Він завдаватиме ударів, підтримувати розвідку, захищатиме наших воєнів. І вже цього року 10 тисяч дронів, вироблених тут, будуть передані Україні й посилять нашу війську», – сказав Володимир Зеленський.

Дрони Linza 3.0 на виробничому майданчику QFI в Німеччині фото з відкритих джерел

Під час поїздки підприємство також відвідав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він підкреслив швидкий запуск проєкту та важливість бойового досвіду для впровадження інновацій.

За словами президента, Європа потрібна незалежна й сильна оборонна промисловість – у партнерстві зі Сполученими Штатами. Я вважаю, що Європа має бути незалежною, із сильними гарантіями безпеки.

«Упевнений, що Україна є сильним партнером, хорошим партнером із реальним досвідом, здобутим через цю війну – трагічну війну. Але ми готові ділитися ним, готові бутими, готові підтримати Європу, і, звісно, ​​ми розраховуємо на стратегічне партнерство з Німеччиною та іншими європейськими країнами», – заявив глава держави.

Зауважимо, «Лінза 3.0» – багатоцільовий дрон із модулем візуально-інерціальної навігації з підтримкою ШІ, який може нести до 4 кг корисного навантаження на відстані до 15 км і перебувати на повітрі до 60.

цю, Німеччина та Україна створили спільне підприємство з виробництва ударних БпЛА. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія цього року випустила 10 тисяч безпілотників, виготовлених у межах першого спільного підприємства України та Німеччини.

Також «Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини для участі в Мюнхенській безпековій конференції, де запланований його основний виступ 14 лютого. У межах візиту голова держави проводить серію двосторонніх переговорів із європейськими лідерами та представниками США, а також бере участь у зустрічі «Берлінського формату».