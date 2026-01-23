Головна Пресрелізи
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
фото з відкритих джерел

Прифронтові громади сьогодні найгостріше бачать ключові виклики майбутнього виборчого процесу

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки законодавчих пропозицій щодо проведення виборів в особливий та повоєнний період. Представник АПМГ, що здійснює представництво та захист прав органів місцевого самоврядування, об’єднавши понад 300 громад, увійшов до складу Робочої групи у Верховній Раді, яка напрацьовує відповідні рішення.

«Вибори, коли б вони не відбулися, – це не лише про процедури. Перш за все – це про право кожного громадянина бути почутим і впливати на майбутнє держави. Навіть в умовах війни та підвищених безпекових ризиків держава має забезпечити дві базові речі: безпеку людей і реалізацію права голосу для всіх українців», – зазначають в АПМГ.

Саме прифронтові громади сьогодні найгостріше бачать ключові виклики майбутнього виборчого процесу – безпекові ризики, доступ до голосування переселенців, військових та українців за кордоном. Водночас вони бачать і практичні рішення, які можуть забезпечити людям реальну можливість реалізувати своє право голосу.

Питання виборів – це насамперед питання безпеки людей і справедливості. Головне, щоб кожен українець мав можливість проголосувати, незалежно від того, де він зараз і в якому статусі перебуває: на фронті, вимушений переселенець в іншому регіоні чи за кордоном.

Участь представника АПМГ у роботі над законодавчими пропозиціями дозволяє безпосередньо врахувати досвід прифронтових територій та закласти в майбутні рішення реальні, а не формальні механізми участі громадян у виборах.

Асоціація прифронтових міст і громад наголошує: майбутні вибори мають бути не лише легітимними юридично, а й справедливими по суті – з реальним, а не декларативним правом голосу для кожного.

Теги: вибори держава самоврядування

