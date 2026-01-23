Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу

Прифронтові громади сьогодні найгостріше бачать ключові виклики майбутнього виборчого процесу

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки законодавчих пропозицій щодо проведення виборів в особливий та повоєнний період. Представник АПМГ, що здійснює представництво та захист прав органів місцевого самоврядування, об’єднавши понад 300 громад, увійшов до складу Робочої групи у Верховній Раді, яка напрацьовує відповідні рішення.

«Вибори, коли б вони не відбулися, – це не лише про процедури. Перш за все – це про право кожного громадянина бути почутим і впливати на майбутнє держави. Навіть в умовах війни та підвищених безпекових ризиків держава має забезпечити дві базові речі: безпеку людей і реалізацію права голосу для всіх українців», – зазначають в АПМГ.

Саме прифронтові громади сьогодні найгостріше бачать ключові виклики майбутнього виборчого процесу – безпекові ризики, доступ до голосування переселенців, військових та українців за кордоном. Водночас вони бачать і практичні рішення, які можуть забезпечити людям реальну можливість реалізувати своє право голосу.

Питання виборів – це насамперед питання безпеки людей і справедливості. Головне, щоб кожен українець мав можливість проголосувати, незалежно від того, де він зараз і в якому статусі перебуває: на фронті, вимушений переселенець в іншому регіоні чи за кордоном.

Участь представника АПМГ у роботі над законодавчими пропозиціями дозволяє безпосередньо врахувати досвід прифронтових територій та закласти в майбутні рішення реальні, а не формальні механізми участі громадян у виборах.

Асоціація прифронтових міст і громад наголошує: майбутні вибори мають бути не лише легітимними юридично, а й справедливими по суті – з реальним, а не декларативним правом голосу для кожного.