Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами

У Луврі у грудні 2025 року через прорив труби постраждало 400 експонатів

У Луврі, одному з найвідоміших мистецьких музеїв світу, почало підтоплювати одну із залів експозиції

У ніч на 13 лютого в Луврі стався серйозний витік води безпосередньо над залою, де зберігаються безцінні полотна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BFMTV.

Повідомляєтся, що витік над залою «Дюшатель», що на першому поверсі. Там, як відомо, зберігаються кілька творів 15-16 сторіччя, а також картини 19 сторіччя.

Офіційного звіту про пошкодження полотен наразі немає, проте нічна зміна охоронців та реставраторів працювала над терміновою евакуацією найвразливіших об'єктів.

Попередньо вважають, що причиною стала проблема з трубою на поверсі вище. Нині ці зали зачинені для відвідувачів.

Повідомляється, що цей інцидент став черговим ударом по репутації менеджменту Лувру. Нагадаємо, що наприкінці 2025 року музей уже постраждав від затоплення бібліотеки єгипетського відділу, а ще раніше став жертвою зухвалого пограбування.

