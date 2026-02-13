Головна Новини
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
У Луврі у грудні 2025 року через прорив труби постраждало 400 експонатів
фото з відкритих джерел

У Луврі, одному з найвідоміших мистецьких музеїв світу, почало підтоплювати одну із залів експозиції

У ніч на 13 лютого в Луврі стався серйозний витік води безпосередньо над залою, де зберігаються безцінні полотна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BFMTV

Повідомляєтся, що витік над залою «Дюшатель», що на першому поверсі. Там, як відомо, зберігаються кілька творів 15-16 сторіччя, а також картини 19 сторіччя.

Офіційного звіту про пошкодження полотен наразі немає, проте нічна зміна охоронців та реставраторів працювала над терміновою евакуацією найвразливіших об'єктів.

Попередньо вважають, що причиною стала проблема з трубою на поверсі вище. Нині ці зали зачинені для відвідувачів. 

Повідомляється, що цей інцидент став черговим ударом по репутації менеджменту Лувру. Нагадаємо, що наприкінці 2025 року музей уже постраждав від затоплення бібліотеки єгипетського відділу, а ще раніше став жертвою зухвалого пограбування.

Нагадаємо, зірковий французький футболіст влаштував побачення в Луврі. Легендарний французький нападник та володар «Золотого м'яча» Карім Бензема вкотре опинився в центрі уваги, продемонструвавши королівський розмах у особистому житті. 

Під час візиту до Парижа 37-річний форвард організував виняткове побачення для своєї коханої, відомої алжирської акторки Ліни Кудрі. За повідомленнями преси, колишня зірка мадридського «Реала» орендував головний музей Франції – Лувр – за 12 тисяч доларів, щоб провести романтичний вечір у цілковитій приватності. Фотографіями з цієї нічної прогулянки на тлі підсвіченої піраміди Бензема поділився у своїх соціальних мережах, підписавши їх лаконічною фразою «Мистецтво, що вбиває», що миттєво викликало ажіотаж серед мільйонів підписників.

Теги: вода Франція картина

